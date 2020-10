Desde hace ya muchos años, los diferentes escándalos nos han hecho mirar un poco más por nuestra privacidad. Compañías como Google o Facebook no la respetan, ya que necesitan parte de nuestra información para su modelo de negocio, y fue sobre todo cuando esto salió a la luz que DuckDuckGo subió como la espuma. Y es que se trata de un buscador con una filosofía diferente: no guardan nuestras búsquedas, por lo que no podrían usar nuestra información ni aunque quisieran.

Explicado lo anterior, hay que tener en cuenta un par de cuestiones: ¿sus resultados de búsqueda son buenos? Bueno, depende de lo que busquemos, sí. De hecho, se dice que cuando buscamos información sobre Linux, tutoriales y demás, los resultados de DuckDuckGo son los mejores, pero son menos buenos en otras búsquedas. Entonces, ¿por qué usarlo por defecto? Porque incluye algo a lo que han llamado !Bangs, y una vez los pruebas ya no quieres otra cosa.

La mejor arma de DuckDuckGo tiene un nombre: !Bangs

Aunque esto no es que lo haya leído en ningún sitio, el nombre «Bang» parece venir de «Boom», es decir, queremos algo y ¡Boom!, ahí aparece al instante. Para eso existen. Para explicarlo y que se entienda, los !Bangs son atajos para realizar búsquedas o lanzar herramientas que el propio buscador nos ofrece. Lo mejor para entenderlo es poner algunos ejemplos:

!g: como explicaré más adelante, este puede de lo más importante. Realiza una búsqueda en Google.

!gi y !bi: buscan imágenes en Google y Bing respectivamente.

!gturl y !bturl: si lo ponemos delante de una URL en otro idioma, nos traduce la página en Google y Bing translate respectivamente.

!yt: busca vídeos en YouTube.

!w o !wes: busca en Wikipedia o en su versión en español.

!rae: define palabras.

!spotify, !deezer o !tidal: busca en Spotify, Deezer o Tidal. !applemusic también existe, pero falla y habría que comunicárselo. De hecho, muchos servicios de Apple fallan, y no sólo en DuckDuckGo.

!password X: nos crea una contraseña con el número de caracteres que le indiquemos. Por ejemplo, !password 12 nos creará una contraseña aleatoria de 12 caracteres.

!gp o !ituneses: busca apps en la Google Play o en iTunes, pero en el segundo caso se hizo de otra manera, para que buscara en todas las tiendas de Apple, como la App Store o iTunes. Por ese motivo, los resultados aparecen en el mismo buscador, y no en una web de Apple.

stopwatch: nos lanza un cronómetro.

!tw: realiza búsquedas en Twitter.

!aur: busca en Arch User Repository

!lauchpad o !lp: busca en Launchpad.

Decenas de opciones para Linux en este enlace.

Y otros cientos de !Bangs que puedes descubrir en la página principal del buscador, añadiendo el símbolo «!» y empezando a escribir el servicio en el que necesitas buscar, o desde este enlace.

Cómo he explicado en el primer ejemplo de la lista, usar DuckDuckGo tiene sentido, desde mi punto de vista, porque desde él puedes buscar en Google, y desde Google no puedes realizar búsquedas como las de DuckDuckGo y sus !Bangs. Además, si rellenamos un formulario, podemos pedir que añadan un !Bang para realizar búsquedas en servicios en los que actualmente no se puede por medio del buscador del pato.

DuckDuckGo y todo esto desde la barra de URL

Configurar DuckDuckGo por defecto no es ponerlo en la página de inicio. Es para que podamos realizar búsquedas desde la barra de URL, o si tenemos alguna herramienta de búsqueda online, para buscar directamente desde ella. Y llegado a este punto soy perfectamente consciente de que muchos estaréis pensando que este artículo es una tontería o está patrocinado, pero no es así. Es una recomendación personal, pero sé que muy pocos la atenderéis. Por lo tanto, también voy a hablar de una alternativa: crear nuestros propios atajos o lanzadores.

Lógicamente, no es lo mismo y con esto tendremos dos problemas: sólo funcionarán los que nos creemos y, cuando reinstalemos el navegador, dependiendo de cuál y si no se añaden a las opciones de sincronización, podrían desaparecer. En cualquier caso, crear nuestros propios atajos o !Bangs es sencillo:

Firefox

Vamos a una web o servicio. En la caja de búsqueda, hacemos clic derecho. Elegimos «Añadir una palabra clave a esta búsqueda». Rellenamos los datos que nos pide. Una casilla es para el nombre que aparecerá y la otra para la palabra clave o atajo.

En otros navegadores, como Vivaldi, es parecido, pero la opción es «Añadir motor de búsqueda».

Chromium/Chrome

Realizamos una búsqueda en el servicio, esto es importante. Vamos a Configuración/Buscador/Administrar buscadores. En «Otros buscadores» buscamos el servicio. Hacemos clic en los tres puntos/Editar. En la ventana que aparece, le ponemos el atajo que queremos usar en «Palabra clave» y aceptamos.

Personalmente, que además ya me he acostumbrado, prefiero ahorrarme todo el trabajo y usar DuckDuckGo, por lo que ahí dejo la recomendación.