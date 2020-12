Como bien sabes, el kernel panic (pánico en el núcleo), es un mensaje de error que se muestra por parte del kernel de un sistema operativo tipo Unix cuando ha ocurrido algo de lo que no se puede recuperar. Usualmente, estos mensajes aportan información de depuración que puede ser útil para saber de dónde viene el problema y que los desarrolladores puedan solventar estos problemas.

Si provienes del mundo de Microsoft Windows, es el equivalente a la famosa BSoD (Blue Screen of the Death), es decir, esos famoso pantallazos azules que suceden a veces en estos sistemas operativos cuando algo no va bien. Solo que en los entornos *nix, se les conoce como kernel panic…

Aunque muchos conoce bien lo que es un kernel panic, e incluso habrán sufrido alguno de ellos en algún momento, no todos conocen todas las posibles causas por las que se puede producir uno en el núcleo Linux de su distro favorita. O quizás, algunos no conocen todas las posibles causas…

Para que conozcas los motivos, aquí te dejo una lista con las causas más frecuentes por las que ocurre un kernel panic: