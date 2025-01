Quién me lo iba a decir a mí. Hace ya más de 10 años desde que empecé a alejarme un poco de Google por cuestiones relacionadas a la privacidad. Durante un tiempo usé Yahoo! y Bing, pero al final me decanté por DuckDuckGo. El pato no solo promete privacidad; además cuenta con lo que llaman !bangs, que sirven para buscar en cualquier servicio conocido, como Google o YouTube. Pero los tiempos cambian, y ahora estoy usando más ChatGPT Search.

Antes de seguir, quisiera aclarar algo. Como no hay mucha información al respecto, no se a ciencia cierta si ChatGPT Search es lo que en un principio se anunció como SearchGPT. La diferencia entre servicios es clara: mientras que ChatGPT Search se integra en su chatbot y requiere registro, al menos lo primero no sería igual en SearchGPT, siempre y cuando no vea la luz como un buscador como servicio. Lo que yo estoy usando es la búsqueda desde el chat.

ChatGPT Search ofrece respuestas más claras

Recientemente publicamos aquí en LXA una nota sobre el lanzamiento de GIMP 3.0 RC2. Las versiones anteriores del popular editor de imágenes fueron la 2.10 y la 2.0, pero no sabía cuándo había llegado cada una. Lo que hice fue preguntarle a ChatGPT Search, y me dijo las fechas de ambos lanzamientos. ¿Es esto posible en quien actualmente lleva la corona de mejor buscador? Sí, más o menos.

Si vamos a Google e introducimos «lanzamiento gimp 2.0», veremos que en el primer resultado nos muestra «En marzo de 2004 se publicó GIMP 2.0.0, donde se puede apreciar el cambio al toolkit GTK 2.x.«, lo que es la respuesta que buscaba. Pero si lo que introducimos es «lanzamiento gimp 2.0 y 2.10», ahí ya se pierde. Con esa misma búsqueda, ChatGPT Search me dice las fechas de llegada de ambas versiones.

Otro ejemplo es el que vemos en la captura de cabecera: le he preguntado por Linux Adictos, así, separado, intentando provocar una especie de fallo. Pero no, me ha dado la respuesta que buscaba. Como en realidad lo que quería era obtener una captura del funcionamiento de este buscador, se me ha ocurrido preguntarle que, en ese contexto, quién era Pablinux. Creo que me ha dejado demasiado bien, pero ha continuado la conversación explicando que soy un colaborador que ha escrito más de 2200 artículos en 5 años.

Esto es imposible en Google y otros buscadores, porque no permiten afinar la búsqueda con una nueva entrada. Sí es posible en iAsk, pero las entradas extra están limitadas.

Pero no todo es positivo

No todo son luces en el uso de ChatGPT Search. También hay sombras, como que tengamos que usarlo dentro del chat y sea necesario registro. Un buscador tradicional permite realizar las búsquedas desde la barra de URL y los resultados que obtendremos serán los mismos que si accedemos desde su página web. La búsqueda de ChatGPT no es así.

Lo bueno es que no es imposible. Si lo fuera, yo no buscaría tanto con él; estoy demasiado acostumbrado a usar la barra de URL. El truco está en crear una búsqueda personalizada en el navegador web, siempre que éste ofrezca soporte para ello. En Vivaldi, mi elección personal, sólo hay que dirigirse a los ajustes de búsqueda e incluir una con https://chat.openai.com/search?q=%s&temporary-chat=true . La parte de después de %s no es necesaria y actualmente no funciona, pero yo la dejo por si funcionara en el futuro o a modo de recordatorio para buscar la manera de que no almacene las búsquedas en un nuevo chat.

Porque sí, ese es otro de los problemas: todo se almacena como chat. En teoría, la solución pasa por eliminar el chat manualmente, pero es otra de las sombras de ChatGPT Search. Si la privacidad es una prioridad, quizá lo mejor sea quedarse en DuckDuckGo.

Aún así, creo que los beneficios son muy golosos como para dejarlos pasar, y obtener la respuesta a mis dudas rápidamente me están haciendo decantarme por la IA para ciertas búsquedas.