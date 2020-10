Por qué dejé Windows. Relato de una experiencia personal

Este no es el típico post sobre la superioridad del software libre con el que a los linuxeros nos gusta predicar a los conversos. En primer lugar, no tengo objeciones contra el software privativo en general ni contra Windows en particular. De hecho me gusta el camino que está siguiendo Windows 10 y tengo varias aplicaciones de Microsoft en mi smartphone.

El artículo trata de por qué tomé la resolución de no usar más Windows y de las razones por las que la tomé



Resulta que los desarrolladores de Ubuntu tomaron una decisión para la versión 20.10. Y esa decisión hace que en mi hardware, Windows y Ubuntu no puedan compartir el mismo disco. Por lo que tuve que elegir.

Por supuesto que podría haber dejado Windows e instalar otra distribución, pero no hay garantías de que las otras distribuciones no sigan el mismo camino. También podría haber dejado todo el disco interno a Windows e instalar Ubuntu en un disco externo. Claro que de esa forma hubiera desperdiciado al menos 300 gb.

La decisión de Ubuntu

El 19 de junio se publicó este anuncio

Con los próximos 10 cambios en los scripts usados para producir todos los medios de instalación, los cargadores de arranque usados para arrancar cambiarán. Anteriormente usábamos ISOLINUX con GFXBOOT al arrancar en modo BIOS. Grub2 cuando se arranca en modo UEFI. Con el cambio anterior, sólo se usará GRUB2 para arrancar el medio de instalación. Esto significa que la experiencia de instalación será la misma, si se arranca el CD-ROM, USB, ya sea en UEFI o BIOS. Se usará el mismo grub.cfg en todos los casos, y se mostrará el mismo menú y se usarán las mismas opciones de cmdline del núcleo. Esto cambiará la forma en que aparecen algunas cosas, sin embargo el instalador se comportará ahora mucho más cerca de la forma en que los sistemas instalados arrancan. No hay cambios en plymouth, temas de plymouth, instaladores reales. Todos los objetivos de arranque existentes seguirán siendo compatibles. Sin embargo, si observa que los instaladores de Groovy dejan de arrancar después de que los cambios mencionados anteriormente aterricen, entonces por favor responda a este hilo con detalles de cómo se prepara el medio de instalación, cómo se arranca y en qué configuración de hardware. Este cambio afecta a todos los sabores.

En mi equipo en particular. (un equipo armado a pedido en el año 2012) este cambio provocó lo siguiente:

Cuando intenté instalar Ubuntu junto a Windows el instalador daba un error fatal en la instalación del GRUB. Probé crear una tabla de particiones GPT, el instalador de Windows me indicó que Windows no se puede instalar con ese formeto de partición. Después de crear una tabla de particiones GPT desde Windows, Ubuntu vuelve a dar el problema del primer punto. Creando una tabla de particiones GPT con Gparted o con el instalador de Ubuntu, la instalación de Ubuntu se realiza sin problemas.

Cabe mencionar que esto es un problema de mi hardware, no tiene por qué afectar a otros. Y, antes de que me lo digan. Ya reporté el bug.

Por qué dejé Windows

Yo soy el cliente

Desde que empecé a usar Linux siempre mantuve una partición para Windows por dos motivos; el hardware y el servicio técnico.

El primer punto casi no necesita explicación, no siempre era posible hallar hardware compatible con Linux. El segundo era mi miedo a que el técnico que debía repararme la computadora no supiera como encontrr y remediar el problema si no estaba instalado Windows.

El primer problema ya no existe. En cuanto al segundo, me di cuenta de que un técnico en reparación de PC que no sepa nada de Linux, es como un médico que no sepa donde está el hígado. Mejor mantenerse lejos.

Linux es el nuevo Windows

El futuro se encamina hacia la nube y los contenedores.Todas esas tecnologías que se utilizas o son originarias o son compatibles con Linux. Google Chrome es el nuevo Internet Explorer, y tiene versión Linux, por lo tanto, la pesadilla de no poder ver sitios quedó en el pasado.

El software está por las nubes

Y no estoy hablando del precio. La mayoría de los desarrolladores están mudando sus productos a la nube, empezando por Adobe y siguiendo por Microsoft. Google les demostró que ese era el camino.

Hoy tienes servicios online de calidad profesional de lo que sea, edición de video, entornos de desarrollo, procesamiento de textos, juegos. traducción. Si tu computadora tiene un navegador compatible con los nuevos estándares, lo podrás usar sin importar el sistema operativo.