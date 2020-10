Desde que mi mentor me convenciera de pasarme a Linux por allá 2005, conocía su existencia desde 2002, he probado muchas distribuciones, pero las que más me han gustado siempre han estado basadas en Ubuntu. Así, he estado usando principalmente el sistema de Canonical hasta principios del año pasado, cuando vi que Plasma funcionaba mucho mejor que en el pasado y decidí pasarme a Kubuntu. Pero recientemente he estado «jugando» con Manjaro y decidí volver a cambiar… pero no lo hice.

¿Por qué? Y, ¿por qué había pensado hacerlo? Eso es lo que voy a tratar de explicar aquí, pero dejando claro que hablo de mi experiencia personal en el presente. Ambas me parecen grandes opciones, y de hecho uso Manjaro en mi Raspberry Pi y la versión xfce-usb en mi portátil más viejo, pero me he quedado en Kubuntu en mi equipo principal por un par de razones: estabilidad y porque la comunidad e información existente es mucho más extensa.

Por qué me planteé abandonar Kubuntu…

La historia viene de largo. Aunque ya conocía su filosofía, mi compañero Diego consiguió llamar un poco más mi atención con su artículo del año pasado. Y es que Kubuntu, como el resto de sabores de Ubuntu, lanza una nueva versión cada seis meses, y actualiza muchas aplicaciones con mucho retraso. Como ejemplo, la versión de GIMP de Groovy Gorilla sigue siendo la v2.10.18, cuando la de los repositorios de Manjaro está en la v2.10.20 y seguramente se actualice a la última mucho antes que la de X-buntu.

Pero lo que me pareció más grave fue que Kubuntu 20.04 se quedara en Plasma 5.18 porque requería una versión más actualizada de Qt y KDE no haría el «backport», algo que no pasa en una distribución como Manjaro por ser Rolling Release. De hecho, mi Raspberry Pi se acaba de actualizar a Plasma 5.20.1 y mi portátil principal con el Backports PPA sigue en el Plasma 5.19.5 con el que ha llegado Groovy Gorilla. Y así con todo.

Repositorios de Manjaro vs. Repositorios de Kubuntu

Aún más, en mis pruebas, tanto en xfce-usb (desde donde escribo este artículo en un portátil que es un poco tartana) como en la Raspberry Pi con Manjaro ARM en su edición KDE, he podido examinar bien AUR, y algo así es lo que hecho de menos en los sistemas operativos basados en Ubuntu. AUR es Arch User Repository, y la comunidad mete ahí prácticamente todo el software existente. Se llega a decir que, si no está en AUR, no existe para Linux, y el Pamac de Manjaro lo compila todo por nosotros. Allí podemos encontrar, por ejemplo, navegadores web como Vivaldi o Brave, lo que también me recuerda que los repositorios de Manjaro tienen disponible una versión de Chromium libre de snapd. Y no, añadir repositorios de terceros ni se acerca a ser lo mismo.

No deja de ser importante algo que sabía que podía pasar y comprobé ayer mismo: mi portátil con Manjaro saca vídeo y audio vía HDMI, algo que no me pasa con Kubuntu (de hecho, tampoco en mi instalación con Windows). Me llegó a pasar por la cabeza que fuera por el kernel que usa y, sea así o no, eso nos lleva a otro tema: Manjaro tiene una herramienta para usar el kernel que mejor nos parezca, y ahora mismo estoy en Linux 5.9.

… y por qué no lo hice

Cuando ya estaba casi decidido, me di cuenta de algunas cosas. De repente, me daba error al entrar en algunas páginas, como el Numbers de Apple (tengo que usar una hoja allí), lo que me hizo comprobar también el resto de opciones y iCloud Drive tampoco funcionaba. Viendo que tenía un problema, busqué por la red si a alguien más le pasaba, y lo que encontré fueron grillos cantando (cri cri… cri cri…). Eso me hizo leer más, mucho más, para ver como la comunidad decía justamente eso: «a veces tendrás un problema y serás el primero en experimentarlo», no habrá información al respecto. Y por si os lo estáis preguntando, el fallo al entrar en ciertas webs con Firefox me pasaba también en el resto de navegadores, como Chrome, Chromium y Vivaldi.

Lo peor fue leer a los usuarios que aseguran que las actualizaciones tan rápidas por parte de algún software hace que cosas que funcionaban dejan de hacerlo hasta que lo reparan. Así que tomé una decisión, por lo menos temporal: en mi ordenador principal, voy a tener un poco de paciencia con las actualizaciones, pero voy a tener un equipo más estable. Siendo alguien que se mueve mucho, probablemente en el futuro me pase a Manjaro, pero volveré a Kubuntu si veo que me encuentro con problemas. De hecho, es un camino que he leído que han hecho muchos, pero probablemente en el futuro sea diferente.