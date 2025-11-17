El tipo de paquetes de nueva generación –que en algún momento debemos dejar de llamar así– que se ha llevado el gato al agua es el flatpak. Los snap añaden seguridad extra que les hacen rendir peor, y las AppImage, que son mucho más antiguas, digamos que no se metieron en la pelea por falta de promoción. En los tres casos, hablamos de paquetes que incluyen software y dependencias en ellos mismos, y compatibles con la mayoría de distribuciones Linux. Pero en Flathub vemos un baile de fechas que nos puede desconcertar.

Yo, como editor de blogs sobre Linux, de vez en cuando miro qué ha pasado en Flathub. Podría hacerlo también en Snapcraft, pero la web de la tienda de Canonical no está tan bien organizada por secciones y no tiene secciones de actualizaciones ni novedades. En ocasiones aparece un programa que se ha actualizado cuya lista de cambios menciona una versión que hace meses que está disponible. Pone que se lanzó hace meses y que ha sido compilada hace días. ¿Qué pasa en estos casos?

Flathub y los flatpak que se actualizan de más

La clave aquí está en las dependencias. Lo de la captura de pantalla es del reproductor MPV, cada vez más popular entre los usuarios de Linux. Como veis, la versión 0.40.0 es de hace 8 meses, pero el paquete flatpak fue subido a Flathub hace 5 días. Es una diferencia enorme que no puede ser explicada por los cambios del software principal, pero sí por las dependencias.

No se da información al respecto, pero debe haber alguna dependencia que ha cambiado, su desarrollador ha decidido implementarla y volver a subir el paquete. Por ejemplo, podría ser que han decidido añadir la versión de FFmpeg de agosto, aunque ha pasado demasiado tiempo para pensar que sea éste el responsable. Lo que sí es seguro es que hay algún cambio, y sin nada nuevo en MPV desde marzo, hay otra dependencia que ha llevado al reempaquetado de una versión del reproductor que no es tan reciente.

Esto también puede pasar en paquetes snap y AppImages. Se puede dejar una versión como se lanzó en un primer momento, pero quien quiera llevar las cosas al día deberá actualizar los paquetes cuando lo haga alguna dependencia importante. Y así se explica este baile de fechas.