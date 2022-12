Y me gusta este movimiento. Hace unos minutos hemos publicado un artículo en el que hablábamos del nuevo instalador de Ubuntu 23.04, y en él hay un total de 12 capturas (una por duplicado). En todas ellas vemos el fondo de pantalla del kudu cinético, la versión que está disponible desde hace poco menos de dos meses. Si todo fuera como siempre, ese sería el fondo de pantalla de Lunar Lobster hasta un mes antes de su lanzamiento, pero algo está cambiando en el equipo de la versión principal de Ubuntu.

Para saber un poco qué está pasando, he mirado un poco por la red y Joey Sneddon ya sabía que esto iba a pasar. De hecho, también explica cómo ha pasado: los desarrolladores de Ubuntu le han pedido a Simon Butcher que haga algo que ya había hecho en el pasado, poner «lunar lobster» en un software de inteligencia artificial, dejarle trabajar y perfilar los últimos retoques para que la imagen quedara bien. La petición se la han hecho con una idea en mente: usar esa imagen como fondo de pantalla de Ubuntu 23.04 hasta que incluyan la imagen final.

En marzo de 2023, cuando nos enseñen cuál será el fondo final de Ubuntu 23.04, seguramente veamos algo muy diferente a lo que encabeza este artículo. Para empezar, ese tono morado no se parece en nada a lo que usa Ubuntu a no ser que estemos en la versión con Unity; segundo, la langosta parece demasiado «física» y la luna muy definida, nada que ver con lo que han estado usando desde hace años; por último, se ve el logotipo de Ubuntu, y eso es algo que tampoco parece probable.

I got asked to produce a bespoke wallpaper for dev/test builds of @ubuntu "Lunar Lobster" – the first time a pre-release build has had its own wallpaper. As with the jellyfish & kudu wallpapers I did for Ubuntu Mate, this is AI-generated, using latest tools available at the time https://t.co/oouJTd0MWc

— Simon Butcher (@simonjbutcher) December 16, 2022