Después de la PS3, en un par de meses hará dos años desde que me pasé al PC. Sabía lo que hacía: podría jugar a mucho en mi Steam Deck, pero no a los exclusivos si no tiraba de emulación. Sigo pensando lo mismo: jugar en PC es mejor porque tenemos más posibilidades, y entre ellas está jugar a Red Dead Redemption 2 a 4 fotogramas por segundo. ¿Por qué querría alguien jugar así?

El debate está servido. Teniendo en cuenta que MongoTV lo está publicando en YouTube, no se puede descartar que esté haciendo algo a propósito para que se vea así de mal. El equipo no debería ofrecer un rendimiento tan malo, pues es un Asus ROG Strix con un Intel i5 de 8ª generación, una GeForce 1050TI 4GB y 16GB de RAM DDR4. Si grabara con OBS o cualquier herramienta, el rendimiento sería peor, por lo que graba directamente la pantalla con una cámara.

Red Dead Redemption 2 a 4 FPS. El infierno de los gamers existe

Como graba con una cámara externa, diferentes usuarios se han dado cuenta de que el ventilador del PC va a tope, lo que significa, teniendo en cuenta las especificaciones del equipo, que algo no va bien. Podría tener problemas de hardware.

El usuario ha publicado más de 200 vídeos de su experiencia. Como va tan despacio, ha tardado más de 12 horas en superar las primeras misiones. Desespera solo ver el vídeo, por lo que jugarlo debe ser mortal.

Y es que el PC puede con todo

Todo esto puede ser un montaje para hacerse viral y ganar dinero. Pero nosotros no queremos quedarnos ahí; queremos ir más allá y comentar ese punto bueno de los PC sobre las consolas.

Cuando he hablado de la Steam Machine y de alguno de sus puntos positivos, he llegado a afirmar:

«En el futuro, cuando los gráficos aún sean más exigentes, incluso se puede bajar a 720p. ¿Locura? Para nada. Es la resolución de la PS3, en donde hay títulos como God of War 3. Puede que se vea algo pixelado, pero es una opción que ofrecen los PC«.

Y es que las versiones de los títulos para PC permiten configurar muchos parámetros. Si no incluyen una limitación de hardware concreta, el título se instalará e intentará ejecutarse, y podemos jugar a muchos títulos a mucho más que los 4 FPS de esta noticia. De hecho, mucha gente jugaba a Borderlands 4 en la Steam Deck a poco más de 20 FPS.

Con el PC se puede hacer de todo, incluso trampear la configuración para mostrar un rendimiento pésimo y hacerse viral.