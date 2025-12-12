La llegada de Pop!_OS 24.04 LTS con el escritorio COSMIC marca uno de los cambios más relevantes en el panorama de las distribuciones Linux basadas en Ubuntu de los últimos años. System76 ha decidido dejar atrás su anterior capa sobre GNOME para apostar por un entorno completamente nuevo, escrito en Rust, que busca ofrecer un mayor control a usuarios avanzados y desarrolladores sin renunciar a una experiencia cuidada y relativamente familiar.

Este lanzamiento llega tras varios años de trabajo, con fases de alphas, betas y pruebas públicas que han ido puliendo el comportamiento del nuevo escritorio. Aunque COSMIC se estrena ahora en su primera versión estable, la propuesta ya apunta claramente a quienes necesitan un sistema sólido para programar, trabajar en ciencia de datos, diseño, juegos o tareas de oficina intensivas, tanto en equipos de sobremesa como en portátiles utilizados en Europa y otros mercados.

Pop!_OS 24.04 con un escritorio COSMIC construido desde cero en Rust

La principal novedad de Pop!_OS 24.04 LTS es su entorno de escritorio COSMIC, desarrollado íntegramente en Rust y apoyado en el toolkit Iced. A diferencia de las versiones anteriores de Pop!_OS, que adaptaban GNOME con extensiones y personalizaciones propias, ahora System76 apuesta por un escritorio completamente independiente, diseñado con una filosofía modular y componible.

Según la propia compañía, la idea es que COSMIC no sea solo un entorno para Pop!_OS, sino una base sobre la que otros proyectos puedan construir su propia experiencia de usuario para Linux. El escritorio está planteado como un conjunto de componentes que se pueden adaptar, sustituir o ampliar, lo que abre la puerta a que otras distribuciones o desarrolladores europeos lo adopten y lo adapten a sus necesidades específicas.

Esta decisión subraya la intención de System76 de reducir dependencias de otros grandes proyectos y ganar autonomía en la evolución de su sistema. La empresa ha financiado el desarrollo de COSMIC principalmente a través de la venta de su propio hardware, lo que le permite experimentar con tecnologías como Rust sin estar supeditada a decisiones ajenas.

Pop!_OS 24.04 está basado en Ubuntu 24.04 LTS, pero con su propio ritmo

Pop!_OS 24.04 LTS se apoya en la base de Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat), aprovechando su ecosistema de paquetes y su ciclo de soporte prolongado. No obstante, System76 introduce algunos cambios relevantes en el apartado técnico, empezando por un kernel Linux 6.17.x, ligeramente más nuevo que el que trae Ubuntu 24.04.2 LTS, orientado a mejorar compatibilidad y rendimiento en hardware reciente.

En el apartado gráfico, la distribución utiliza la pila Mesa 25.1.x para controladores de código abierto y ofrece además la opción de instalar los drivers NVIDIA 580 para quienes dependan de tarjetas dedicadas, algo atractivo para usuarios que trabajan con renderizado, IA o juegos. Como ya es habitual, el sistema da acceso completo a los repositorios de Ubuntu, pero además viene con Flathub y los repositorios Flatpak de System76 activados por defecto, facilitando la instalación de una gran cantidad de aplicaciones modernas.

Todo esto sitúa a Pop!_OS 24.04 LTS como una opción interesante para usuarios en España y Europa que buscan una distribución con base Ubuntu, pero que prefieren un enfoque más orientado a la productividad, la personalización y el control del entorno de escritorio.

Nuevo ecosistema de aplicaciones COSMIC para Pop!_OS 24.04

Con el salto al nuevo escritorio, Pop!_OS 24.04 LTS estrena también un conjunto de aplicaciones nativas COSMIC que sustituyen a varias herramientas de GNOME. El tradicional gestor de archivos Nautilus deja paso a COSMIC Files, el terminal se renueva con COSMIC Terminal, el editor de texto pasa a ser COSMIC Text Editor y el reproductor multimedia se convierte en COSMIC Media Player.

Además, la tienda de software Pop!_Shop desaparece para dar lugar a la nueva COSMIC Store, desde la que se pueden instalar y actualizar tanto paquetes tradicionales (.deb) como aplicaciones Flatpak procedentes de Flathub u otros repositorios. Esta tienda se sitúa en el centro de la experiencia de usuario, ya que también recopila aplicaciones “Made for COSMIC”, pensadas para integrarse mejor con el nuevo entorno.

El sistema incorpora igualmente una herramienta de capturas de pantalla propia y una aplicación de bienvenida que guía al usuario en la configuración inicial de COSMIC y Pop!_OS. Desde ahí se pueden ajustar elementos como el tema, la disposición del panel, las opciones de tiling o las configuraciones de pantalla, lo que facilita poner el escritorio “a tu gusto” en los primeros minutos de uso.

COSMIC Launcher, paneles y diseño altamente configurable

Uno de los elementos más visibles del nuevo escritorio es el COSMIC Launcher, el lanzador de aplicaciones y buscador integrado que se activa con la tecla Super (Windows). Desde él se pueden abrir programas, cambiar a aplicaciones ya en ejecución, realizar búsquedas web, usar una calculadora rápida, buscar archivos o incluso ejecutar comandos sin necesidad de abrir un terminal.

El diseño del escritorio se ha planteado para ser altamente personalizable. Es posible utilizar una combinación de Panel y Dock, optar solo por un panel, e incluso cambiar la ubicación de estos elementos a cualquier borde de la pantalla. Además, COSMIC permite añadir y reorganizar applet o pequeños módulos en el Panel y en el Dock, de forma que cada usuario puede construir una interfaz muy adaptada a su flujo de trabajo.

En cuanto a la apariencia, el sistema ofrece opciones de tematización sencillas con selectores de color, de forma que se puede ajustar rápidamente el aspecto general del escritorio sin recurrir a configuraciones demasiado complejas. El objetivo es permitir tanto a usuarios noveles como avanzados moldear el entorno sin pelearse con menús crípticos.

Tiling, ventanas apiladas y atajos de teclado pensados para la productividad

Una de las funciones en las que System76 ha puesto más empeño es la gestión avanzada de ventanas. COSMIC integra de serie un sistema de tiling que se puede activar o desactivar con un simple conmutador en el panel, y que funciona tanto con el ratón como con el teclado.

El tiling se configura por espacio de trabajo y por pantalla, lo que permite, por ejemplo, tener un monitor con ventanas flotantes tradicionales y otro con un mosaico de terminales y editores de código. Los atajos de teclado para moverse entre ventanas, reposicionarlas o cambiar el foco se han definido pensando en quienes pasan muchas horas frente al ordenador, con combinaciones simples como Super+Flechas para cambiar el foco o Super+Shift+Flechas para mover ventanas.

Otra característica destacada son las ventanas apiladas en forma de pestañas, similares a las de un navegador. Es posible crear una “pila” de ventanas con un clic derecho en la barra de título o simplemente arrastrando una ventana sobre otra cuando se está usando el modo mosaico. También se incluyen funciones de “sticky windows”, para mantener ciertas ventanas siempre en primer plano y que sigan al usuario entre escritorios virtuales.

Workspaces flexibles y mejor soporte multi-monitor

COSMIC introduce un sistema de workspaces (espacios de trabajo) especialmente flexible. Se puede elegir entre espacios horizontales o verticales, decidir si cada pantalla tiene su propio conjunto de escritorios o si los espacios se extienden a través de varios monitores, y reorganizarlos arrastrando y soltando.

Los usuarios pueden anclar determinados espacios para que no se eliminen automáticamente, mantener configuraciones persistentes (de modo que un workspace en mosaico seguirá en mosaico tras reiniciar) y añadir un applet de “Workspaces numerados” al panel o Dock para ver en todo momento en qué escritorio se encuentran.

En entornos con varias pantallas, algo cada vez más frecuente en oficinas, estudios creativos o puestos de desarrollo, el escritorio intenta facilitar la vida: las pantallas con distinta densidad de píxeles se escalan de forma automática, se pueden ajustar con precisión desde la configuración, y el sistema recuerda la disposición y los parámetros de cada monitor. Si se desconecta una pantalla, las ventanas que había en ella se mueven a un nuevo workspace en un monitor que siga activo, evitando perderse aplicaciones abiertas.

Rendimiento gráfico y soporte para GPUs híbridas en Pop!_OS 24.04

Pop!_OS 24.04 LTS mantiene uno de los señuelos tradicionales de esta distribución: un cuidado especial en la gestión de gráficos híbridos en portátiles con GPU integrada y dedicada. En esta versión, el sistema puede cambiar automáticamente al uso de la gráfica discreta cuando una aplicación lo solicita, sin que el usuario tenga que alterar manualmente el modo.

También es posible forzar que una aplicación concreta se ejecute en la GPU preferida desde el menú contextual, lo que resulta útil para juegos, herramientas de diseño o software de IA en equipos portátiles. Este enfoque busca alargar la autonomía de batería cuando se usan tareas ligeras, reservando la gráfica dedicada solo para lo que realmente la necesita.

Combinado con el kernel actualizado y la pila Mesa reciente, este soporte hace que Pop!_OS 24.04 LTS sea especialmente atractivo para quienes utilizan equipos modernos con hardware gráfico reciente, tanto en contextos domésticos como profesionales, incluidos los usuarios europeos que trabajan con portátiles orientados a gaming o creación de contenido.

Instalación de Pop!_OS 24.04, cifrado y función “Refresh” para reinstalar sin perder datos

En el apartado de instalación, System76 mantiene su apuesta por facilitar un despliegue rápido del sistema. Pop!_OS 24.04 LTS ofrece un proceso de instalación sencillo con opción de cifrado completo de disco, algo que muchos usuarios valoran especialmente en entornos laborales o académicos donde se maneja información sensible.

Una de las novedades más llamativas es la opción de “Refresh install”, disponible manteniendo pulsada la barra espaciadora durante el arranque o desde la propia imagen de instalación. Esta función permite reinstalar el sistema operativo manteniendo archivos personales, ajustes y aplicaciones de usuario instaladas como Flatpak. Esta característica está pensada para aquellos casos en los que el sistema se ha degradado con el tiempo o se quieren solucionar problemas serios sin tener que pasar por una copia de seguridad y restauración completas.

System76 también planea integrar esta función “Refresh” directamente en la configuración de COSMIC, para que sea aún más accesible. En conjunto, estas opciones hacen que gestionar la vida útil del sistema sea menos traumático, algo especialmente útil para usuarios no expertos o para pequeñas empresas europeas que no disponen de un departamento de TI dedicado.

Compatibilidad de hardware, ARM64 y disponibilidad

Pop!_OS 24.04 LTS se distribuye en varias imágenes, incluyendo una versión estándar para sistemas x86_64, otra optimizada para hardware NVIDIA y una variante para arquitecturas ARM64. Esta última está oficialmente soportada en el sobremesa Thelio Astra de System76, aunque la comunidad reporta que puede funcionar en otros dispositivos utilizando herramientas como Tow-Boot, con el matiz de que el soporte fuera del ecosistema System76 no es oficial.

En lo que respecta al hardware, la distribución mantiene un amplio soporte para equipos de sobremesa y portátiles, tanto propios de System76 como de otros fabricantes. La compañía seguirá preinstalando Pop!_OS 24.04 LTS con COSMIC en sus portátiles y PCs de sobremesa, pero cualquier usuario puede descargar la ISO desde la página oficial, grabarla en un USB y probarla en su equipo, ya sea para un uso personal, educativo o profesional.

Para quienes ya utilizan Pop!_OS en Europa, el salto a la nueva versión supone acceder al nuevo escritorio COSMIC, al tiempo que se mantiene la familiaridad de la base Ubuntu, el acceso a Flathub y la integración con herramientas como Firefox, Thunderbird, LibreOffice o utilidades como Popsicle para crear USBs de arranque.

COSMIC más allá de Pop!_OS y su papel en el ecosistema open source

Aunque COSMIC debuta como escritorio por defecto en Pop!_OS 24.04 LTS, System76 ha trabajado para que también esté disponible en otras distribuciones. El entorno ya se puede encontrar en sistemas como Arch Linux, openSUSE Tumbleweed, NixOS, Fedora Linux, AerynOS e incluso en plataformas como BSD o Redox OS, lo que amplía su alcance y su comunidad potencial.

Esta apertura puede tener impacto también en el ecosistema open source europeo, donde cada vez más usuarios y empresas buscan alternativas que no dependan en exceso de grandes corporaciones. Al haber sido escrito en Rust y licenciado como software libre, COSMIC puede ser adaptado, bifurcado o ampliado por desarrolladores individuales, grupos de usuarios o compañías que necesiten un escritorio con determinadas características o políticas de soporte.

Desde la perspectiva del software libre, el esfuerzo de System76 aporta un nuevo conjunto de herramientas, bibliotecas y aplicaciones que pueden reutilizarse en otros proyectos, ya sea para mejorar la experiencia en el escritorio Linux tradicional o para explorar casos de uso más especializados en sectores como educación, administración pública o investigación dentro de la Unión Europea.

Pop!_OS 24.04 LTS y el nuevo escritorio COSMIC suponen un paso importante hacia un entorno Linux más modular, personalizable y centrado en las necesidades reales de quienes pasan buena parte del día frente al ordenador. Sin prometer ser la solución perfecta para todo el mundo desde su primera versión, la combinación de base Ubuntu, escritorio en Rust, fuerte personalización y herramientas orientadas a la productividad hace que esta propuesta tenga un papel a seguir de cerca tanto por usuarios domésticos como por profesionales y organizaciones en España y el resto de Europa.