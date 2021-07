Pop!_OS 21.04 ya disponible con su nuevo entorno «Cosmic»

Hace poco más de dos meses, System76 nos habló de un nuevo entorno gráfico en el que estaba trabajando. Tenía que llegar en Junio, junto a la nueva versión Pop!_OS 21.04 que está basada en Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo, pero no fue hasta este martes que hicieron oficial el lanzamiento. El sistema sigue basándose en GNOME, pero los gestos disponibles no se parecen mucho a los de GNOME 40 y no usa el famoso escritorio tal y como lo conocemos.

El escritorio que acaba de estrenar System76 en Pop!_OS 21.04 recibe el nombre de Cosmic, y en la nota de su lanzamiento, cuyo enlace tenéis más arriba, dan algunos detalles de lo que ofrece. En varios vídeos podemos ver como funcionan los espacios de trabajo, como se pasa entre ellos o el gestor de ventanas que en ocasiones recuerda al de i3 o Sway.

Novedades más destacadas de Pop!_OS 21.04

Linux 5.11.

Basado en Ubuntu 21.04.

Nuevo entorno gráfico Cosmic, cuyas siglas provienen de Computer Operating System Main Interface Components.

Botones opcionales de minimizar y maximizar para las ventanas.

Posibilidad de apilar ventanas con el ratón haciendo clic y arrastrando las ventanas apiladas para reordenarlas.

Posibilidad de actualizar la partición Recovery.

Mejorada la función de búsqueda.

Nuevo sistema de plugins para que podamos crear los nuestros propios.

Los usuarios existentes pueden actualizar a Pop!_OS 21.04 desde los ajustes o desde el terminal, siendo los comandos sudo apt update && sudo apt full-upgrade si se elige la segunda opción. Para nuevas instalaciones, hay disponibles dos ISO, una normal y otra para equipos con tarjetas NVIDIA.

En muchos medios, podemos leer que Pop!_OS es una gran alternativa, algo que comparto aunque sea difícil que yo me salga del KDE que tanto me gusta. Para los usuarios que usen GNOME y crean que está falto de funciones o que es pesado, creo que es recomendable que prueben el sistema de System76.