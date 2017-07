Pop OS: la nueva distribución de System76

Ya hemos hablado en numerosas ocasiones del ensamblador de equipos con Linux preinstalado System76, de sus portátiles, etc. Pero ahora alertamos de otra buena noticia que no tiene que ver directamente con el mundo del hardware pero sí con System76. Y es que la empresa se ha atrevido a hacer sus primeros pinitos en el desarrollo de software con la creación de su propia distribución Linux basada en Ubuntu y con GNOME como entorno de escritorio por defecto.

La distribución en cuestión se llama Pop OS, y la podrás tener tanto en equipos de la firma System76 como en otros si deseas instalarla. La distribución es básicamente un Ubuntu de Canonical con un entorno de escritorio GNOME como he dicho, y a la que se le han agregado algunos temas visuales, iconos, etc., específicos diseñados por System76. Además ha habido algunas mejoras del entorno GNOME desarrolladas por el equipo de System 76. Unos desarrolladores dedicados a perfilar modelos 3D más sofisticados, y distintivos que hagan sus productos más exclusivos.

Por supuesto System76 no ha “escatimado” en publicidad de su marca, con logos durante el boot, en la pantalla de login, etc., y parece que también han agregado drivers específicos para el hardware con el que ellos trabajan. Pero es comprensible, además no es el primer fabricante de hardware ni será el último en crear su propia distribución Linux. Para los interesados, Pop OS Stable Release aparecerá en octubre de 2017, concretamente el 19. Por tanto falta esperar aún para probarlo, y vendrá basado en Ubuntu 17.10. Por el momento puedes conformarte con leer las noticias acerca de su desarrollo o tener acceso a las versiones Alpha y posteriores lanzamientos previos a la final…

Si quieres saber más o revisar el trabajo realizado por los devs de System76, puedes consultar la página de GitHub para el proyecto que te dejo en este enlace.