Para ser totalmente sincero, yo no recordaba dónde estaba el botón de «Mostrar aplicaciones» en GNOME sencillamente porque dejé de usarlo cuando Ubuntu se pasó a Unity. Pero mirar un poco por Internet me ha recordado que o no estaba o siempre estuvo a la parte de abajo. En un principio, era un dock que estaba a la izquierda, pero en la actualidad ha pasado a situarse a la parte inferior por defecto. Lo que no se ha movido ha sido ese botón de «Mostrar aplicaciones», pasando a estar a la derecha ahora que el dock está por defecto en «Bottom».

Hacer modificaciones en el diseño de un sistema operativo debe ser una decisión personal. Por ejemplo, yo solía poner los botones de cerrar, restaurar y minimizar a la izquierda, pero ver que casi todas las distribuciones Linux las ponen por defecto a la derecha, que en Windows también está ahí y que en estos momentos no tengo pensado adquirir un Mac me ha hecho cambiar de opinión. Con lo del menú de «Mostrar aplicaciones» estamos en una situación diferente: Plasma, LXQt, Cinnamon, Xfce, Windows… la mayoría ponen ese menú a la izquierda, por lo que puede ser buena idea mover ese botón y cambiarlo de lado.

«Mostrar aplicaciones» a la izquierda

Esto tenía mucho más sentido en Ubuntu hasta que empezó a permitir (más bien a tener instalado por defecto Dash To Dock) convertir el panel de lado a lado en un dock. Hace varias versiones, el panel estaba de arriba a abajo y sólo podía estar a la izquierda, y más adelante permitió que se moviera a la parte inferior. Era en ese momento en el que ponerlo a la parte izquierda tenía más sentido: del botón «Mostrar aplicaciones» a los iconos fijados había mucho espacio, y era de todo menos intuitivo. Ahora que se puede convertir en un dock de verdad ya es una cuestión de gustos.

Para ponerlo en la izquierda si estamos en Ubuntu basta con abrir un terminal y escribir lo siguiente:

gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock show-apps-at-top true

Si leemos con atención, veremos que lo que estaremos haciendo en verdad es mover el icono arriba, y no a la izquierda. Esto es así porque la posición natural del dock de Ubuntu es a la izquierda, y no funcionará en distribuciones que no usen el panel de Ubuntu y tengan instalada la extensión «dash-to-dock».

