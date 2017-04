Polychromatic: la GUI no oficial para configurar periféricos Razer en Linux

Razer es una marca de prestigio en cuanto a periféricos, sobre todo teclados, ratones, y otros mandos para el mundo gaming. Además de estar soportados en Linux, se necesitaba también algún elemento de configuración sencillo para poder optimizarlos a nuestras necesidades, y para eso han lanzado esta genial GUI llamada Polychromatic para poder configurar todos los periféricos de la marca Razer en nuestras distros Linux.

La GUI permite gran cantidad de configuraciones sobre los periféricos, y aunque se trata de un lanzamiento no oficial creado por desarrolladores independientes de Razer, se trata de una potente y sencilla herramienta. Ya ha sido lanzada Polychromatic 0.3.8, con algunas mejoras con respecto a los lanzamientos previos. El proyecto es joven, pero es funcional y seguro que te ayudará mucho con tus gadgets de la prestigiosa firma.

Polychromatic es simplemente un front-end, una GUI para los controladores de Razer para el kernel Linux. Como digo, no es un proyecto oficial, pero eso no tiene nada de malo. Entre las opciones que ofrece se encuentran las de configurar numerosos teclados de las series BlackWidow, DeathStalker, Chroma, de Razer, así como ratones DealthAdder, Firefly, Mamba, Naga, etc. Y por supuesto también es posible realizar configuraciones sobre otros dispositivos como las Blade Pro, Razer Core, Kraken, Blade Stealth, etc.

Para la instalación de Polychromatic, puedes buscar el paquete en los repositorios de tu distribución favorita, pudiendo usar las herramientas de gestión de paquetes necesarias. Por supuesto, previamente tendrás que tener instalados los drivers Razer oficiales para que pueda funcionar, ya que no funcionaría con controladores genéricos. Para más información puedes consultar las páginas de Github donde encontrar el código de Razer Drivers y Polychromatic con lo necesario para descargar, así como documentación o información de estos proyectos…

¡Y a disfrutar de las nuevas configuraciones con los nuevos títulos de juegos para Linux!