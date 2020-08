En Android seguro que has visto más de un videojuego de la Google Play Store de este tipo. Es decir, juegos en los que tu cometido es construir puentes resistentes para que cruce el tráfico y unir dos puntos de la forma más eficiente. Ese es e cometido de este título llamado Poly Bridge 2, que además está disponible para Linux y ahora tiene más contenido gratuito disponible para ti.

Un videojuego tipo puzle creado en 2016 y con numerosos y adictivos niveles, nuevos mecanismos con respecto a su antecesor, un motor físico personalizado, nuevas campañas, y mucho más. Sin duda un contenido para hacerte pasar las horas distraído frente a la pantalla con más contenido que nunca gracias a la actualización lanzada el 2 de agosto y que es totalmente gratuita (solo pagas el juego base).

Se ha añadido un World 5, con la localización Serenity Valley que contiene hasta 16 nuevos niveles y retos interesantes, así como nuevos logros que deberás conseguir. Y si esto te parece poco, el Sandbox Mode también se ha expandido con nuevos temas, tipos de vehículos, capacidad para duplicar múltiples items seleccionados, selección precisa para barcos y aviones, posibilidad de deshacer múltiples cambios, y otros cambios.

Si te interesa comenzar ya a crear puentes de lo más variado y funcionales, entonces no dudes en descargar ya todo este contenido de tu tienda Steam. Como puedes comprobar, por el momento, Poly Bridge 2 puede ser tuyo por 12.49€ para Linux. Como puedes ver, existe también en la tienda Patch 1.09 y Poly Bridge 2 New World para descargar gratis con todas esas novedades que he comentado.

Así que una vez tengas el juego base, podrás aplicar esas actualizaciones o mejoras para obtener más. Y si quieres comenzar desde cero, también tiene Poly Bridge 1 disponible en tu tienda de Valve. En esta ocasión cuesta 8.19€.