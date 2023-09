Este dispositivo de Valve es un gadget muy interesante. Aunque se vende como consola, como otras como la Rog Ally, en realidad es un ordenador en miniatura con controles para poder jugar. Sobre el papel, la Ally es más potente, pero también más cara y con problemas de autonomía: mientras que la de Valve consigue llegar a las 8 horas en algunos escenarios, hay usuarios de la Ally que aseguran que no pueden llegar a ver una película de 2 horas sin la notificación del ahorro de consumo. Ese es uno de los problemas que quiere solventar Valve antes de lanzar la Steam Deck 2.

La Steam Deck 2 está en los planes de Valve, pero no quieren hipotecar la autonomía. La segunda versión de la consola que usa SteamOS, basado en Arch, podría llegar, según Pierre-Loup Griffais, en 2025, y el motivo es que quieren que el rendimiento sea muy superior al de la actual sin que el impacto se note en el tiempo en el que podemos jugar: «No anticipo que tal avance sea posible en los próximos dos años«, dijo a The Verge.

La Steam Deck 2 llegará cuando esté preparada

The Verge publica la respuesta de Griffais:

Para nosotros es importante que el Deck ofrezca un objetivo de rendimiento fijo a los desarrolladores, y que el mensaje a los clientes sea sencillo: todos los Deck pueden jugar a los mismos juegos. Por eso, no nos tomamos a la ligera la modificación del nivel de rendimiento, y sólo queremos hacerlo cuando el aumento sea lo suficientemente significativo. Tampoco queremos que un mayor rendimiento suponga un coste significativo para la eficiencia energética y la duración de la batería. No creo que ese salto sea posible en los próximos dos años, pero seguimos muy de cerca las innovaciones en arquitecturas y procesos de fabricación para ver por dónde van las cosas.

La Steam Deck tiene potencia suficiente para, por lo menos en su pequeña pantalla, mover títulos como los últimos God of War, pero no funciona tan bien en juegos como The Last of Us Part I, Redfall o Starfield. Así que es comprensible que el usuario espere una actualización en la que casi no se encuentre un juego que no pueda mover. El problema es que cuando pensamos en el rendimiento no solemos tener en cuenta una autonomía que sí recuerdan en Valve.

El avance se puede conseguir mejorando en diferentes apartados. Por ejemplo, mejorando la pantalla y CPU/GPU se puede reducir el consumo, y si no que se lo cuenten a los teléfonos inteligentes. Otra opción sería poner una batería más grande, pero yo no apostaría mi dinero por este cambio.

Posible versión «Slim»

Los diferentes fabricantes de consolas suelen lanzar un nuevo aparato cada varios años, y poco después lanzar lo que Sony suele etiquetar como «Slim». Estas nuevas versiones son la misma que la original, pero más pequeñas y con un diseño estilizado. No se descarta que antes de la Steam Deck 2 veamos una consola de Valve más ligera y con algunos retoques en su diseño.

Y si alguien no puede esperar un par de años, quizá si pueda esperar 3-4 meses. No es que vaya a haber nueva consola tan pronto, pero sí es probable que podamos hacernos con la actual con descuento. Del 13 al 20 de este mes hemos visto como Valve recortaba el precio de la Steam Deck en hasta un 20% la más completa, un 15% la versión media y un 10% la básica.

Fue la tercera vez que Valve ponía en oferta la Steam Deck, pero ese 20% de la más cara que ofrecieron en esta ocasión estuvo motivada por el 20º aniversario de Steam. No es fácil que se repita un descuento tan apetitoso (me hizo dudar y casi adquiero una), o no a corto plazo. Sí es posible que veamos algo similar en los próximos meses, ya que la Steam Deck se lanzó en 2021 y es ley de economía que los productos bajen de precio con el paso del tiempo.