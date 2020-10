Pluto TV aterriza en España, incluido en el Linux de tu Raspberry Pi

Hace ya un tiempo que lo anunciaron, y ya está aquí. Aunque se esperaba para el próximo lunes 26 de octubre, está funcionando, al menos, desde el pasado viernes. Estamos hablando de Pluto TV, lo que es una plataforma de canales de televisión gratuitos que hace tiempo que estaba disponible en territorio americano, incluido en los países del sur. Ahora también lo tenemos disponible en España, y es una alternativa que merece la pena tener en cuenta.

Llegados a este punto me debato entre escribir atendiendo a la información oficial o dar mi impresión personal. Lo que voy a hacer es lo segundo, y dar mi punto de vista sobre lo que es Pluto TV. Para empezar, es una plataforma de vídeo a la que podemos acceder on-line, y está disponible en forma de app para diferentes plataformas (como Android, iOS y algunas Smart TV) y también vía web, desde este enlace.

Pluto TV, canales de TV gratuitos con un toque diferente…

… o parecido, según se mire. Después de estar un tiempo probándolo, mi impresión es que muchos de los canales que ofrece Pluto TV son similares a algunos que vemos en la TDT, como Paramount. Es decir, tiene canales de Cine, como el Cine, Cine Acción, Scifi, Thrillers, Cine Romántico, Cine Drama y Cine Comedia, y en todos ellos emiten películas como las que vemos en Paramount: algunas son más modernas, populares y buenas y otras son más antiguas, clásicas o incluso algo malas.

En total, ahora mismo cuenta con algo más de 40 canales repartidos en sus secciones Películas, Series, MTV en Pluto, Entretenimiento, Comedia, Crimen y Misterio, Estilo de vida, Deportes (nada importante, claro) e infantil. Todos los canales son propios, y prometen que irán aumentando su número en los próximos meses. Como ejemplo de lo que emiten, tenemos The Pet Collective, que son vídeos de animales como los que se comparten en redes sociales uno detrás de otro.

¿Y por qué es gratis? Por lo mismo que lo son los de la TDT: emiten publicidad y es ésta quien les paga. En estos momentos, la mayoría de los anuncios son de sus propios canales, y probablemente los ponen para que nos acostumbremos o entendamos que habrá cortes en la reproducción del contenido.

Disponible desde cualquier navegador

Al no ser contenido protegido, podemos verlo en cualquier navegador web. Incluso lo he probado en el flojo navegador de una TV LG y funciona, pero un poco despacio por las limitaciones del mismo. Esto lo menciono porque funciona sin problemas en una Raspberry Pi, en donde no podemos ver contenido DRM a no ser que hagamos algún truco, como este. El navegador recomendado en este caso es Chromium por un tema de consumo de recursos; es más ligera la versión ARM de Chromium que la de Firefox.

En resumen, básicamente es como poder acceder a más canales de los normalitos de la TDT, con la diferencia de que necesitaremos verlos desde un navegador web. ¿Crees que merece la pena? Yo, teniendo en cuenta que es gratis, pienso que sí.