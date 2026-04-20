Mientras Valve sigue sin concretar fecha para su nueva Steam Machine, un pequeño proyecto europeo ha decidido ocupar el hueco que deja el gigante de los videojuegos. Hablamos de Playnix, un ordenador de salón con forma de consola que busca llevar la experiencia del PC al sofá del salón sin que el usuario tenga que montar nada ni pelearse con configuraciones complejas.

Este equipo, desarrollado por un estudio con base en España y vinculado al conocido proyecto EmuDeck, se presenta como una alternativa directa a la Steam Machine: mismo enfoque de aparato compacto, hardware 100 % AMD y un sistema operativo propio basado en Linux pensado para arrancar directamente en modo juego. La idea es clara: ofrecer la flexibilidad del PC, pero con la simplicidad de una consola conectada al televisor.

Playnix: un PC de salón con alma de consola

Playnix apuesta por un formato compacto tipo consola, diseñado específicamente para vivir debajo del televisor. La carcasa tiene unas dimensiones aproximadas de 320 x 247 x 64 mm y se fabrica mediante impresión 3D, una decisión poco habitual en el sector pero que encaja con la escala reducida del proyecto y con la imposibilidad de costear moldes industriales tradicionales.

La compañía admite que este proceso de fabricación puede dejar pequeñas imperfecciones en el chasis, como ligeras variaciones de color o marcas en las superficies, algo que asume como parte del compromiso por mantener el coste bajo control. Cada carcasa se revisa antes del envío, pero no se persigue el acabado perfecto de una gran multinacional, sino un equilibrio entre calidad y viabilidad para una empresa pequeña con sede en la Unión Europea.

Más allá del diseño, el planteamiento funcional es el de un ordenador preensamblado con experiencia de consola: se conecta a la tele, se empareja el mando y el sistema arranca directamente en un entorno preparado para jugar. Incluye de serie PlaynixOS, que carga un modo de juego de Steam nada más encender, y cuenta con opciones como suspensión rápida, actualizaciones automáticas del sistema al arrancar y un manual en línea con soporte dedicado.

El enfoque europeo también se deja notar en la política de garantías. Playnix ofrece 2 años de garantía por normativa comunitaria, ampliándose hasta 3 años si la compra se realiza desde España, lo que acerca la propuesta a los estándares de protección al consumidor habituales en el mercado de la electrónica de consumo.

Playnix monta hardware AMD orientado al 4K con tecnologías de escalado

En el interior, Playnix recurre exclusivamente a componentes de AMD, al estilo de lo que se espera de la futura Steam Machine. La configuración gira en torno a un procesador AMD Ryzen 5 de 6 núcleos, con una frecuencia de 3,50 GHz y un TDP de 65 W, suficiente para mover con solvencia juegos exigentes y tareas generales sin disparar el consumo en un chasis tan compacto.

La parte gráfica corre a cargo de una AMD Radeon RX 9060 XT con 16 GB de memoria GDDR6, basada en arquitectura RDNA 4. La tarjeta llega con 2.048 Stream Processors y un TDP aproximado de 150 W, lo que sitúa al equipo en una liga cercana a consolas de gama alta actuales, como PlayStation 5 Pro, al menos en términos de potencia bruta en rasterización.

La memoria principal parte de 16 GB de RAM DDR4-3200 en configuración de doble canal, una cifra que hoy en día se considera el mínimo razonable para jugar con garantías en PC. En cuanto al almacenamiento, la máquina incorpora un SSD NVMe de 512 GB, suficiente para el sistema operativo y unos cuantos títulos, aunque es fácil que se quede corto si se manejan bibliotecas extensas.

El fabricante destaca que, con esta combinación, Playnix está preparada para ofrecer juego en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo en títulos muy pesados, como Cyberpunk 2077, siempre que se recurra a tecnologías de reescalado como AMD FSR en modo de calidad y se ajusten los parámetros gráficos, contando además con mejoras en Vulkan que ayudan al rendimiento.

Para sostener todo esto en un volumen tan reducido, la refrigeración confía en un disipador de Thermalright combinado con ventiladores de Noctua. Esta elección, habitual en montajes de gama media y alta en PC, apunta a un sistema pensado para mantener temperaturas controladas y niveles de ruido contenidos, algo clave en un dispositivo que vivirá en el salón, a menudo a poca distancia del usuario.

Conectividad y experiencia de uso en el salón

En el apartado de puertos, Playnix se comporta como un PC de sobremesa moderno en formato reducido. En la parte trasera y frontal se reparten un USB-C 3.1, dos puertos USB-A 3.0 y cuatro USB-A 2.0, suficientes para conectar mandos, almacenamiento externo, adaptadores y otros periféricos habituales en un entorno de juego.

Para el vídeo, el equipo integra salidas HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1, con soporte para señal HDR 4K a 120 Hz e incluso 8K a 60 Hz, siempre que el televisor o monitor sean compatibles. Es una dotación pensada para televisores actuales de gama media y alta, y también para pantallas gaming de alta tasa de refresco.

La conectividad de red combina un puerto Ethernet a 1 Gbps para quien prefiera cable con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5, cubriendo así tanto las necesidades de juego online estable como la conexión inalámbrica de mandos, auriculares o teclados. En la práctica, el usuario puede optar por una configuración totalmente inalámbrica junto al televisor, salvo por el cable de alimentación.

Para alimentar el conjunto, Playnix monta una fuente de alimentación Flex de 600 W. Es una potencia más que holgada para el hardware que integra, lo que deja margen ante picos de consumo y posibles futuras ampliaciones de almacenamiento sin comprometer la estabilidad del sistema.

En lo referente al día a día, el software integra funciones similares a las de una consola moderna: modo de suspensión y Quick Resume para retomar partidas rápidamente, y actualizaciones automáticas del sistema al encender el equipo. El propio fabricante reconoce que, por ahora, la suspensión solo se activa mediante el botón físico de encendido, un detalle por pulir en futuras revisiones de software.

PlaynixOS y la apuesta por Linux frente a SteamOS

Uno de los puntos diferenciadores del proyecto es su enfoque en el sistema operativo. En vez de optar por Windows 11 o por SteamOS, Playnix se lanza con PlaynixOS, una distribución Linux basada en Arch, adaptada para ofrecer una experiencia centrada en el juego y preparada para integrarse con la plataforma de Valve y mejorar la compatibilidad de juegos en Linux.

Esta distro arranca directamente en un modo de juego de Steam, evitando que el usuario tenga que navegar por un escritorio tradicional para acceder a su biblioteca, y se beneficia de mejoras en la compatibilidad en Steam Deck que facilitan ejecutar más títulos sin complicaciones.

La elección de Linux tiene ventajas y peajes. Entre los beneficios, PlaynixOS se integra bien con herramientas como EmuDeck, lo que convierte al dispositivo en una máquina muy capaz para la emulación, desde consolas clásicas hasta sistemas más recientes, dependiendo de la potencia requerida. También se beneficia de actualizaciones frecuentes y de la flexibilidad típica del ecosistema Linux.

Sin embargo, la compañía admite que el sistema hereda limitaciones típicas del juego en Linux: ciertos títulos multijugador que usan sistemas antitrampas muy restrictivos pueden no funcionar correctamente, y algunos DRM todavía pueden dar problemas. Además, a día de hoy la consola no da soporte oficial a juegos de realidad virtual, algo que puede ser relevante para un sector concreto de usuarios.

Para quienes prefieran otro entorno, el fabricante recalca que el equipo permite instalar SteamOS, Bazzite o incluso Windows 11 sin mayores trabas, ya que, en el fondo, se trata de un PC estándar en un chasis compacto. Esto proporciona margen a quienes quieran aprovechar bibliotecas, servicios o aplicaciones que funcionan mejor en el sistema de Microsoft.

Relación con la Steam Machine y contexto de mercado

La aparición de Playnix se produce en un momento particular. Valve anunció hace más de medio año una nueva generación de Steam Machine, orientada tanto a usuarios de consola como de PC, pero desde entonces el proyecto se ha visto retrasado por la escasez de memoria RAM y almacenamiento, que ha disparado los costes de producción.

Ese retraso ha dejado la puerta abierta a propuestas de terceros. Playnix se coloca precisamente en ese hueco, recurriendo a hardware de estantería en lugar de esperar a un posible diseño personalizado bendecido por Valve. El resultado es un dispositivo que, sobre el papel, puede incluso superar en potencia bruta al mini PC que prepara la compañía de Steam, aunque lógicamente sin la etiqueta oficial.

La empresa detrás de Playnix, vinculada a EmuDeck, ya tenía experiencia previa en proyectos de máquinas preconfiguradas para emulación, aunque intentos anteriores no llegaron a consolidarse. En esta ocasión, el salto se ha hecho directamente hacia un PC de salón completo, con una configuración fija y venta directa desde su web, con envíos desde España a otros países.

Pese a que cualquier usuario avanzado podría montar un equipo similar por piezas, el valor añadido que propone la marca pasa por el conjunto: chasis compacto ya resuelto, sistema operativo listo para jugar, soporte técnico específico y una integración pensada para enchufar, configurar lo justo y dedicarse a jugar.

En términos de posicionamiento, Playnix se presenta menos como un rival frontal de las consolas tradicionales y más como una opción para quienes quieren un PC sin complicaciones en el salón, con énfasis en la emulación, las bibliotecas de Steam y la flexibilidad de poder cambiar de sistema operativo si en el futuro cambian las necesidades o aparecen nuevas compatibilidades, como más juegos de Windows en Linux.

Precio, disponibilidad y condiciones de compra

Actualmente, Playnix se comercializa en una única configuración base, con procesador Ryzen 5 de 6 núcleos, Radeon RX 9060 XT de 16 GB, 16 GB de RAM DDR4-3200 y SSD NVMe de 512 GB. Esta versión tiene un precio de 1.139 euros y se vende exclusivamente a través de la web oficial del fabricante.

Las primeras unidades se ofrecieron por un importe ligeramente inferior, en torno a los 1.039-1.089 euros, pero el coste se ha ido ajustando a la alta del mismo modo que han subido los precios de la memoria y el almacenamiento en el mercado general. A esa cifra hay que sumar los gastos de envío, que rondan los 20-25 euros dentro de Europa, según la zona.

El fabricante recalca que las existencias son limitadas y que el proyecto se produce en tandas, algo habitual en productos de nicho. Esto significa que es posible que en determinados momentos la consola se agote y haya que esperar a la siguiente remesa, algo que ya ha ocurrido con las primeras series lanzadas.

En el paquete de venta se incluye un mando inalámbrico 8BitDo Ultimate 2, de modo que el equipo llega listo para conectarlo al televisor y empezar a jugar sin tener que comprar periféricos adicionales. A partir de ahí, el usuario puede añadir teclado, ratón u otros mandos si quiere aprovechar el sistema como un PC completo.

Con todos estos elementos, Playnix se posiciona como una propuesta peculiar dentro del panorama europeo: combina un hardware de gama media-alta basado en AMD, una carcasa impresa en 3D, un sistema Linux propio orientado al juego y un precio que no compite con las consolas tradicionales, sino con los mini PC y sobremesas compactos de cierto nivel. Para quienes esperaban la nueva Steam Machine y no quieren seguir pendientes de anuncios, este PC-consola ofrece una alternativa real que, con sus limitaciones y virtudes, ya se puede comprar y poner en el salón.