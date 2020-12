Ahora mismo, el escritorio KDE tiene como app de monitor del sistema KSysGuard. Es una herramienta de la que no creo que se haya quejado mucha gente, pero el proyecto KDE ha pensado que podía mejorarla y hace tiempo que está trabajando en Plasma System Monitor. En estos momentos, la app sigue en desarrollo, pero ya está disponible en Kubuntu 21.04 Hirsute Hippo, en parte porque estamos hablando de un sistema operativo 100% en desarrollo al que aún le faltan cuatro meses para que llegue a su versión estable.

La app ya tiene página en la tienda de KDE, disponible en este enlace, pero si intentamos instalarla en el Discover de Groovy Gorilla nos da error. En estos momentos, la única manera de probarla es consiguiendo el código y realizando la instalación manual o, y esto no lo he probado, en la versión Testing de KDE neon. Una cosa sí está clara: el diseño ha cambiado mucho, tanto que puede que a algunos usuarios nos cueste un poco hacernos a ella, aunque siempre se ha dicho que es fácil acostumbrarse a lo bueno.

Plasma System Monitor sustituye a KSysGuard

Comparada con KSysGuard, lo que se espera que en castellano se llame Monitor del Sistema de Plasma parece una o dos generaciones más moderno. El panel lo tendremos a la izquierda, donde veremos una vista general, las aplicaciones que se están ejecutando, el historial y procesos activos, pero también podremos añadir más páginas. Como ya he mencionado, yo no me quejaba de KSysGuard, pero la nueva app está a otro nivel.

Por otra parte, algo que es menos emocionante pero no menos importante, también está disponible Plasma Disks, lo que es una herramienta que analizará la salud de nuestros discos duros y cuya página del proyecto tenéis en este enlace. Básicamente, empezando con el Plasma 5.20 que no llegará a Kubuntu hasta abril de 2021 por un tema de dependencias, el sistema operativo nos avisará si nuestro disco está fallando, lo que puede servirnos para empezar a tomar medidas o simplemente para plantearnos sustituirlo por otro.

Kubuntu ya ha anunciado que estas dos apps están disponibles en la última Daily Build de Hirsute Hippo, sistema que será lanzado oficialmente dentro de poco más de 4 meses.