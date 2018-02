Plasma Mobile ya se puede instalar en móviles con Android

No hace mucho recibíamos la alegre noticia de que Plasma Mobile, el sistema operativo del Proyecto KDE contaba con imagenes iso para desarrollar y probar el futuro sistema operativo basado en Gnu/Linux. No hace mucho de eso y ya tenemos no solo uno sino dos métodos para instalar Plasma Mobile en smartphones que tienen Android.

Estos métodos aún no están destinados a usuarios finales, es decir, que no podemos usarlo como smartphone principal, pero si que podemos instalarlo para ver que novedades o que tiene realmente Plasma Mobile de KDE.

El primer método y más recomendable es la instalación de PosmartketOS. Este sistema operativo basado en la distribución Alpine, ya cuenta con Plasma Mobile y tras su instalación os preguntará si queréis instalar esta interfaz de sistema. En este caso, PosmartketOS hace de intermediario entre el hardware del smartphone y el software de Plasma Mobile. La instalación de PosmarketOS está disponible en la web oficial del proyecto.

El segundo método corresponde a la instalación a través del Proyecto Halium. Halium es una capa que permitirá ejecutar cualquier tipo de aplicación en cualquier smartphone. Así, no solo funcionan las apps de Android sino también las de Ubuntu Phone, las de Windows Phone, etc… Halium se puede encontrar en el repositorio de Github.

El proyecto de Halium es un proyecto incipiente y no muy maduro, al menos no tan maduro como PosmarketOS, de ahí que recomendemos la utilización del primer método antes que el proyecto Halium. En cualquier caso, ambos métodos no son para instalar Plasma Mobile y tener el sistema operativo en el móvil habitual sino para probar y testear este nuevo sistema operativo que parece ser la tercera alternativa para los usuarios. Ahora bien ¿llegará finalmente a tiempo o se quedará en estas instalaciones? ¿vosotros qué pensáis?