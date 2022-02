Plasma Mobile Gear 22.02 llega basado en Plasma 5.24

Viendo como está el panorama en cuanto a dispositivos móviles, donde iOS/iPadOS y Android están en todas partes y leyendo rumores como el que asegura que no todo es bonito en el proyecto de JingOS, tengo que reconocer que no me siento muy optimista. Cuando salió la PineTab yo me lancé y me convertí en Early Adopter de la tablet de PINE64, pero lo cierto es que no funciona como a mí me gustaría. Me consuela que los proyectos siguen trabajando en el software para Linux en Móviles, y desde hoy tenemos disponible Plasma Mobile Gear 22.02.

Plasma Mobile Gear 22.02 es la segunda actualización de Gear Mobile de este 2022. Aunque aparezca la palabra «Gear», aquí también están incluidas partes del entorno gráfico, como el Shell. En esta actualización se usa parte del Plasma 5.24 lanzado ayer mismo. Entre el resto de novedades, tenemos algunas como las siguientes:

Novedades más destacadas de Plasma Mobile Gear 22.04

Barra de estado y ajustes rápidos

El panel de Ajustes se ha rediseñado para mejorar su aspecto y ha incorporado nuevos widgets de medios y notificaciones. También se ha implementado un nuevo formato apaisado para las tablets que aún planean mejorar en el futuro. Se ha llevado a cabo una limpieza exhaustiva del código y ahora utiliza un método mucho más fiable para detectar los gestos. Esto debería proporcionar una experiencia gestual más suave.

Conmutador de tareas y panel de navegación

El conmutador de tareas fue reescrito para utilizar una sola fila de miniaturas con soporte de gestos. Hemos corregido los errores en el panel de navegación que a veces hacían que se pusiera en gris, y en la visualización de las miniaturas en el conmutador de tareas. Se ha explorado la posibilidad de tener una navegación por gestos completa (sin el panel de navegación), pero no está disponible en la versión 5.24.

Pantalla de inicio de Plasma Mobile Gear 22.02

La pantalla de inicio ha recibido muchas correcciones y optimizaciones en esta actualización. KRunner ahora aparece en la pantalla de inicio al realizar un gesto de deslizamiento hacia abajo, lo que permite una búsqueda más fácil. El gesto de apertura/cierre del cajón de aplicaciones se ha reescrito para corregir los tartamudeos y hacer más suaves los deslizamientos. Los plasmoides y las aplicaciones colocadas en la pantalla de inicio también han recibido correcciones para cuando se colocan y eliminan. El indicador de inicio al lanzar una aplicación y el conmutador de tareas ahora reutilizan la ventana de la pantalla de inicio en lugar de crear nuevas ventanas. Esto mejora en gran medida la suavidad de las animaciones en el Pinephone.

Otros cambios

Nueva función de búsqueda, así como un modo de pantalla ancha para tablets.

También ha cambiado el estilo de la cabecera para mostrar un botón de retroceso en lugar de migas de pan (breadcrumbs). Con esta mejora, los nombres de los módulos del sistema no se salen de la pantalla.

Se ha rediseñado el daemon del backend para soportar mejor los tonos de llamada personalizados para las alarmas.

En QMLKonsole se han arreglado los botones Ctrl y Alt que no habían estado funcionando, así como algunos problemas con el enfoque del teclado físico.

Se ha rediseñado la UX de la edición de listas y formularios en la aplicación. También se añadieron diálogos dentro de la aplicación para controlar las alarmas de timbre y los temporizadores, en lugar de poder hacerlo sólo en las notificaciones.

Se ha comenzado a trabajar en la mejora de la UX de Calindori.

En la Grabadora se han corregido los diálogos que se cerraban inmediatamente cuando se abrían, y algunos problemas visuales cuando se añadían nuevas grabaciones.

En PlasmaTube se ha rediseñado la navegación de la aplicación para utilizar una barra de herramientas inferior, así como encabezados basados en el botón de retroceso.

Marcador de Plasma: Se ha actualizado el estilo de los botones de la barra lateral para seguir el estilo de Plasma. Se ha mejorado la navegación de la página. Añadidas las páginas de «Configuración» y «Acerca de». Añadido un diálogo para borrar el historial de llamadas. Se han corregido regresiones y se ha restaurado el cambio de perfiles de audio durante una llamada y el retorno automático desde una página de estado de llamada después de una llamada. Añadido soporte para la elección de números de teléfono a través del menú Contactos cuando hay varios números para un mismo contacto.

En Kasts, se han corregido errores y se han optimizado los controles del reproductor para la orientación vertical en el movil.

Angelfish: Añadida una interfaz de usuario de escritorio que ya tiene casi el mismo conjunto de características de la interfaz de usuario móvil. Algunas correcciones para el actualizador de la lista de filtros de AdBlock.

NeoChat: Añadido soporte para minimizar la aplicación a la bandeja del sistema al iniciarse. Mejorada la comprobación de la conectividad a Internet. Ahora utiliza la conectividad con el servidor en lugar de utilizar la conexión de red global. Añadido soporte para compartir archivos directamente desde NeoChat con otras aplicaciones y servicios en línea, como Nextcloud, Imgur, etc. Implementada una función que permite a los usuarios añadir etiquetas a las cuentas. Esto facilita el uso de NeoChat con múltiples cuentas. El equipo de NeoChat también trabajó en la reducción de muchos de los tickets abiertos mediante la corrección de errores menores, el cierre de tickets duplicados y la implementación de muchas pequeñas características.

Tokodon ha arreglado la carga de archivos y limpió el código y el icono de la manija de la barra lateral móvil.

Plasma Gear 22.02 ya está disponible, y la mejor manera de probarlo es con un sistema operativo como Arch Linux ARM.