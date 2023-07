En los últimos meses, las noticias sobre KDE se han centrado en todo lo que está por llegar. Los cambios más significativos llegarán de la mano de Plasma 6, pero Qt6 mejorará algunas cosas y Frameworks 6 otras. De lo que no se está hablando demasiado es de lo que eliminarán, y hay software que tendrá que caer más pronto que tarde. No serán los iconos en el escritorio, ni el botón de minimizar, ni los paneles y docks, sobre lo que ha bromeado Nate Graham, pero sí otras cosas.

Entre lo que caerá, en la lista encontramos KHotkeys, que era una implementación inicial para el sistema de atajos globales. Esto creció y creció, pero ya no funciona en Wayland. Plasma 6 usará Wayland por defecto, por lo que tiene poco sentido seguir manteniéndolo. Otras eliminaciones tienen motivos similares que se pueden leer en la nota de pointieststick, y nosotros vamos a hacer un resumen de lo que dejará de estar a partir de finales de este año, no así con los motivos.

Plasma 6 dejará de contar con software obsoleto

KHotkeys : antiguo sistema de atajos globales que tenía problemas con características importantes, como gestos del ratón, que no funcionaban en Wayland. Además, el código estaba desactualizado y poco estable. Se decidió eliminarlo y centrarse en el nuevo sistema KGlobalAccel.

: antiguo sistema de atajos globales que tenía problemas con características importantes, como gestos del ratón, que no funcionaban en Wayland. Además, el código estaba desactualizado y poco estable. Se decidió eliminarlo y centrarse en el nuevo sistema KGlobalAccel. «Windowed Widgets» en KRunner : característica que permitía mostrar widgets como ventanas independientes. Sin embargo, esto confundía a los usuarios, quienes empezaban a utilizar widgets como aplicaciones independientes en lugar de utilizar las aplicaciones de KDE. Por lo tanto, se eliminó para evitar confusiones.

: característica que permitía mostrar widgets como ventanas independientes. Sin embargo, esto confundía a los usuarios, quienes empezaban a utilizar widgets como aplicaciones independientes en lugar de utilizar las aplicaciones de KDE. Por lo tanto, se eliminó para evitar confusiones. Configuraciones de escala de fuentes DPI y tamaño de iconos en Wayland : había múltiples formas de ajustar la escala de la interfaz en Plasma 5, lo que causaba confusión a los usuarios. Para simplificar el proceso y mejorar la estabilidad, se eliminaron algunas de estas opciones en Plasma 6.

: había múltiples formas de ajustar la escala de la interfaz en Plasma 5, lo que causaba confusión a los usuarios. Para simplificar el proceso y mejorar la estabilidad, se eliminaron algunas de estas opciones en Plasma 6. Varias alternativas de Cambiadores de Tareas de baja calidad : se eliminaron varios cambiadores de tareas que resultaban ser peores versiones de otras opciones disponibles. La idea era guiar a los usuarios hacia las mejores alternativas.

: se eliminaron varios cambiadores de tareas que resultaban ser peores versiones de otras opciones disponibles. La idea era guiar a los usuarios hacia las mejores alternativas. Estilo de Plasma «Air» : antiguo estilo de Plasma que había sido abandonado y no tenía mucho sentido mantenerlo cuando ya había una forma de obtener temas nuevos desde la tienda de KDE.

: antiguo estilo de Plasma que había sido abandonado y no tenía mucho sentido mantenerlo cuando ya había una forma de obtener temas nuevos desde la tienda de KDE. Configuraciones de energía específicas por actividad : opciones poco utilizadas y con problemas que afectaban la estabilidad del sistema. Fue más fácil eliminarlas que invertir tiempo en repararlas.

: opciones poco utilizadas y con problemas que afectaban la estabilidad del sistema. Fue más fácil eliminarlas que invertir tiempo en repararlas. Vista de iconos en Preferencias del Sistema : vista que quedó obsoleta y fue reemplazada por una vista de barra lateral.

: vista que quedó obsoleta y fue reemplazada por una vista de barra lateral. Iconos en Estilos de Plasma : se eliminó la característica de permitir que los estilos de Plasma incluyeran sus propios iconos, ya que esto causaba inconsistencias visuales con el resto del sistema.

: se eliminó la característica de permitir que los estilos de Plasma incluyeran sus propios iconos, ya que esto causaba inconsistencias visuales con el resto del sistema. Unsplash Picture of the Day: plugin para mostrar imágenes de Unsplash que se tuvo que eliminar debido a cambios en los términos de servicio de Unsplash.

Comentario para los que odian que eliminen cosas

Nate Graham ha publicado un punto «No me importa, aún te/os odio por eliminar cosas«, en el que explica que en ocasiones no queda más remedio. Lo viejo puede no funcionar muy bien y tiene que ser eliminado para hacer hueco y liberar recursos para nuevos componentes que funcionarán mejor.

Yo soy uno de esos a los que no les gustan mucho los cambios, pero hay movimientos que son para mejor. Algo así también se debatió en Garuda Linux, sistema que uso ocasionalmente, cuando tuvieron que eliminar Latte Dock y pasar a usar un panel de Plasma nativo con forma de dock. Al final el resultado es similar: si bien es cierto que Latte era más fácil (¿o diría intuitivo?) de configurar, también lo es que el Panel nativo cumple perfectamente con su propósito y no se está usando algo que ha sido descontinuado.

Hay que pensar en las eliminaciones que harán en Plasma 6 como en el nuevo «dock» de Garuda: se van, pero lo que viene hace, como mínimo, lo mismo, y todo esto permitirá que pronto lleguen cosas que aún hará que la experiencia sea mejor.

Plasma 6 llegará en la segunda mitad de 2023, tirando para final de año.