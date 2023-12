Los que me leáis aquí en Linux Adictos os habréis dado cuenta de que, aunque me muevo más que Willy fog con un bonobús, suelo decantarme por sistemas operativos que confían en el escritorio de KDE. Me gusta porque es ligero, personalizable y sus aplicaciones llenas de funciones. Me gustó también hace 7-8 años, pero KDE 4, por lo menos en mi Lenovo que ahora va perfecto con Plasma 5, no paraba de mostrar errores. Ahora tenemos acceso a Plasma 6 Beta 1, y parece que la historia no se va a repetir.

He leído por las blogosfera que el salto de la v5 a la v6 de Plasma no será tan grande como el de la v4 a la v5, y para ser honesto es algo que desconozco. No pasé tanto tiempo en KDE 4 como para notar los cambios cuando empecé a usar Kubuntu 19.04. Yo sí puedo asegurar que para aquel entonces los fallos ya no eran parte de mi día a día, y aquí me he quedado. Desde hace poco paso tiempo usando Plasma 6 Beta en KDE neon y me parece más estable que el KDE 4 que me dejó con aquella sensación agridulce.

Plasma 6 Beta es «usable»

Nate Graham, de KDE, escribió hace tiempo un artículo en que decía que Plasma 6 ya se podía usar, y lo hizo hace meses, cuando aún estaban en Alfa (o ni eso). Muchos de los problemas con los que se encontraba, decía, era en aplicaciones de terceros. Meses después cualquiera puede comprobar que lo que dijo es cierto. Si uno no está acostumbrado a KDE neon, o si empieza con una instalación de cero, muchos de los problemas con los que se va a encontrar estarán relacionados con el sistema operativo y su filosofía o con empezar sin las cosas a nuestro gusto. Claro está, si hemos retocado algo porque no iba bien tras la instalación de 0, volviendo a empezar nos toparemos con el mismo problema.

El salto de la v4 a la v5 tuvo que ser enorme para afirmar que el de la v5 a la v6 no será tan pronunciado. Como comentaba, si esto es cierto KDE tuvo que cambiarlo prácticamente todo, algo que visto lo visto no le vino mal. Usando Plasma 6 Beta uno sí nota cambios, y no pocos. Pero lo cierto es que sí, en gran medida, parece que estamos ante algo que podría ser Plasma 5.30, es decir, hay cambios, muchas mejoras, pero nada que no se podría haber conseguido en un año o 3 versiones más.

El cambio de número no es por cantidad de mejoras

El cambio de número no es por la cantidad de mejoras. El que lleva la voz cantante en esto es Qt Company. KDE usa sus bibliotecas para la interfaz de su software, entre otras cosas, y suele numerar su escritorio y Frameworks en base a la versión de Qt que están usando. Actualmente, las versiones estables más recientes son Plasma 5.27.9 y Frameworks 5.112.0, y la versión de Qt que está presente en la mayoría de distribuciones Linux es la 5.15.x. Todo son cincos, y pronto todo serán seises.

Pero cambios sí que hay, y algunos se notan mucho. El más destacado es uno que no se ve, no en el sentido de notar formas o mejores diseños. Es el paso a usar Wayland por defecto. Yo llevo meses usándolo en Plasma 5, y ahora mismo sólo tengo una queja: hay aplicaciones, como GNOME Boxes o cualquiera de las mías propias en Python que usan Qt, que en el panel inferior muestran el logotipo de Wayland y no el de la aplicación. También hay problemas con software como GIMP, que, estando basado en GTK2, incluso he tenido que desfijarlo del panel inferior para que no haya dos iconos cuando abro el programa. Es una delicia hacer gestos en el panel táctil, con lo que pasamos a otra de las novedades más destacadas de Plasma 6.

Nueva Vista General

En Plasma 5, la Vista General… no es muy general. Y el gesto para llegar a ella tampoco es el mejor. Hay tres gestos diferentes:

4 dedos hacia arriba mostrarán todas las ventanas y escritorios (vista de rejilla). Es funcional, pero no muy estético.

4 dedos hacia abajo muestran todas las ventanas. Está bien, y es lo que uso para encontrar cualquier ventana esté en el escritorio que esté. Pero unido a todo lo demás es redundante.

Haciendo el gesto de cerrar con 4 dedos entra a lo que sería la vista general más nueva. El problema, no se ven todos los escritorios y podría mejorar.

Esas mejoras llegarán en febrero y ya se pueden probar en Plasma 6 Beta. A KDE no le da vergüenza decir que se han basado en otros para mejorar su software, y aunque en este caso no hayan dicho que se han basado en GNOME, la Vista General de la próxima versión de su escritorio recuerda un poco al escritorio que usan Ubuntu o Fedora en sus ediciones principales.

La imagen anterior es la que aparece si sólo tenemos un escritorio virtual. Pero ver la miniatura con bordes redondeados ya nos hace pensar un poco en GNOME. Si añadimos un escritorio, aparecerá a la derecha.

Los gestos se simplificarán, y con cuatro dedos hacia arriba veremos esta vista general y, estando en este punto, con cuatro dedos arriba otra vez veremos la vista de rejilla. GNOME también tiene 2 puntos de 4 dedos hacia arriba, pero el comportamiento exacto depende de la distribución, de si es más fiel a GNOME o a su propia filosofía.

Plasma 6 beta: lo que no se ve, pero se siente

También hay que tener presente que hay cambios que no se ven, pero se sienten. Es la manera que he elegido para referirme a esos pequeños retoques visuales que en realidad sí se ven, pero no tanto como los de la Vista General. Muchos de estas mejoras guardan relación con Qt6, y lo que vamos a sentir es algo parecido a lo que sienten los usuarios de GNOME al pasar de una aplicación en GTK3 a una que suba a GTK4.

Además, KDE también se ha encargado de hacer cambios en la interfaz para mejorar la consistencia, y más que harán para que en febrero tengamos algo fiable. Ya lo parece en Plasma 6 Beta, lo será más dentro de tres meses y más aún cuando lo adopten las diferentes distribuciones Linux. En febrero lo usará KDE neon y algunas pocas más, sobre todo si son Rolling Release.

El futuro de KDE es prometedor. Nuevas funciones, mejor productividad y más atractivo visualmente. Esperemos que nada se tuerza.

Si estás interesado en probar lo que nos depara el futuro, lo mejor es ir a la página de descargas de KDE neon, descargar la ISO Unstable y usarla en una Live Session; no se recomienda en máquinas virtuales.