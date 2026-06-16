El equipo de KDE ha soltado por fin la Plasma 6.7, una entrega que, aunque casi se presenta como una actualización de mantenimiento, viene cargada de esas cosillas que nos facilitan la vida delante del monitor. No es solo un lavado de cara, sino que busca asentar la experiencia de usuario con funciones que la comunidad de software libre llevaba pidiendo desde hace la tira de años.

La sensación general es la de un escritorio que ya no solo es potente, sino que se siente mucho más maduro y pulido en esta entrega. Se nota que han puesto el foco en la productividad real y en que el sistema se comporte de forma inteligente, algo que agradecerán tanto los usuarios en España como en el resto de Europa que buscan un entorno estable y personalizable a su gusto.

Escritorios virtuales independientes: un deseo cumplido en Plasma 6.7

Una de las grandes estrellas de esta versión es la posibilidad de gestionar escritorios virtuales independientes por pantalla. Es un puntazo para quienes trabajamos con varios monitores, ya que ahora, al cambiar de espacio de trabajo en uno, el otro se queda tranquilito donde estaba sin moverse. Esta función, que se ha hecho de rogar casi dos décadas, permite organizar el flujo de trabajo de una manera mucho más lógica y personal para cada usuario.

Además, la navegación entre estos espacios es ahora mucho más fluida desde la denominada Vista General. Ahora podemos desplazarnos entre escritorios usando simplemente la rueda del ratón o las teclas de subir y bajar página tras activar el atajo correspondiente. También se ha facilitado la gestión de favoritos en los menús de aplicaciones, permitiendo añadir o quitar accesos directos con solo arrastrar y soltar, lo que ahorra tiempo y clics innecesarios.

Optimización del sistema y mejoras visuales

Para los que tienen equipos con gráficas Intel integradas, la mejora de rendimiento es notable gracias al soporte de planos de superposición por hardware, lo que reduce el consumo de batería considerablemente. También han arreglado ese dilema de tener que elegir entre perfiles de color y gestión de color y contenido HDR; en Plasma 6.7 ambos conviven en paz, lo cual es de agradecer para los diseñadores y aficionados al contenido multimedia de alta calidad.

La nostalgia también tiene su hueco en este lanzamiento con el rescate del mítico tema Oxygen de la era KDE 4, junto con su variante clara denominada Air. Pero no todo es mirar al pasado, ya que se ha presentado en fase de prueba técnica Union, un nuevo sistema que utiliza CSS para que personalizar las aplicaciones sea mucho más sencillo y uniforme en el futuro, permitiendo que todo el sistema luzca con una estética coherente.

Detalles que marcan la diferencia en el día a día

Se han incluido pequeñas herramientas muy prácticas, como un botón para probar el volumen del micrófono directamente desde la bandeja del sistema, ideal para asegurarnos de que se nos oye bien antes de entrar en una reunión. También la tienda de aplicaciones Discover ha recibido un buen lavado de cara, con tarjetas de apps rediseñadas y un botón de instalación mucho más visible que ayuda a navegar por el software de forma más intuitiva.

En cuanto a la gestión de periféricos, el icono de las impresoras ahora muestra una pequeña placa con el número de trabajos activos, facilitando mucho el control de lo que estamos imprimiendo. Incluso se ha añadido un calendario lunar vietnamita y la posibilidad de comparar zonas horarias directamente desde el reloj digital, evitando que tengamos que hacer cálculos mentales cada vez que queremos contactar con alguien en otro huso horario.

Esta actualización de KDE se siente como un paso firme hacia un escritorio que respeta tanto la potencia como la sencillez de uso. Con el retorno de estéticas clásicas y la implementación de soluciones técnicas de vanguardia, el ecosistema se prepara para seguir siendo el referente en personalización y eficiencia en Linux, dejando el terreno bien abonado para que los usuarios disfruten de una herramienta que simplemente funciona de maravilla.