Hoy, el día de los enamorados y del software libre, KDE ha lanzado la actualización más importante de su entorno gráfico en años, diría yo. Plasma 5.27 es la última versión de la serie 5, y el proyecto ha querido entregarnos todo lo que ha estado en su mano para que estemos contentos durante los cerca de ocho meses que tardará en llegar Plasma 6.0. Esta versión incluye muchas novedades, pero no menos importante es que se han corregido muchísimos bugs.

KDE destaca tres funciones como las más importantes de Plasma 5.27, pero para mí la mejor de ellas, y de toda esta nueva versión, es el sistema de apilado avanzado (enlace). Hace poco estuve tocando Windows 11, y creo que KDE ha mirado un poco de reojo al sistema de Microsoft para su propio sistema de apilado, pero le han dado un giro más de tuerca. Para entrar en él hay que presionar la combinación de teclas META + T , elegir una disposición y luego ir poniendo las ventanas en su sitio. Podremos ver algo como lo siguiente:

Novedades más destacadas de Plasma 5.27

Se ha introducido un nuevo asistente que nos presenta Konqi, la mascota de KDE. Con él podremos conectarnos a Internet, conocer funciones de Plasma, cómo modificar algunas cosas e instalar software, entre otras cosas.

Para ver cómo funciona el sistema de apilado, lo mejor es ver el vídeo de las notas de este lanzamiento (enlace al final del artículo). Pero aquí podemos explicar algunas cosas:

Se activa desde la opción de efectos de escritorio de Preferencias del sistema, y se pueden apilar las ventanas presionando la tecla Shift .

. Para crear capas personalizadas, o elegir entre las plantillas existentes, habrá que presionar antes la combinación de teclas anteriormente mencionada.

KDE quiere dejar claras un par de cosas: la función está aún dando sus primeros pasos, y no está diseñada para sustituir un gestor de ventanas… pero a mí me llama la atención que en esta explicación incluyen la palabra «yet», es decir, que no está diseñado para replicar todas las funciones de un gestor de ventanas maduro AÚN. Esto no hace más que aumentar el hype sobre esta función, y ya veremos en qué acaba.

De momento yo, que en su día lo probé en KDE neon, sí que puedo decir que es una función muy útil que nos hará ser más productivos. Que, por ejemplo, si estamos viendo un tutorial o a un maestro/a en una videoconferencia y queremos verlo/a a el/ella en una parte y tener Writer, Visual Studio Code u otra app en la otra, podremos cambiar el tamaño de ambas ventanas al mismo tiempo, haciendo que el vídeo se vea más grande si así lo necesitamos.

Retoques estéticos

En cada nueva versión de Plasma hay retoques estéticos que hacen que se vea mejor, empezando por el fondo de pantalla. Ahora, las ventanas en el tema Breeze tienen una línea sutil rodeándolas que no sólo hacen que se vean mejor, sino que hacen que se diferencien mejor las ventanas en el tema oscuro.

No tanto relacionado con la estética, pero sí con la distribución, Preferencias del sistema ha visto mejoradas algunas de sus páginas. Opciones menos importantes se han incluido en otras secciones en las que quedaban mejor, por ejemplo.

Discover ha estrenado una nueva pagina de inicio con categorías que se actualizan dinámicamente que muestran aplicaciones populares, entre otras funciones. También se ha hecho que sea más fácil encontrar lo que estamos buscando.

Otras novedades

Entre el resto de novedades, KDE destaca:

KRunner puede mostrar la hora actual en otras zonas, y sus resultados son más inteligentes.

Mejoras en el panel, la bandeja del sistema y widgets. Por ejemplo, el del reloj digital puede mostrar el calendario hebreo, y el de reproducción multimedia es compatible con los toques de pantalla.

Mejorado el soporte para Wayland, con muchas correcciones de errores y mejoras de fiabilidad.

Revisión multimonitor: Aquellos que utilicen varios monitores se beneficiarán de una importante revisión de la forma en que Plasma los gestiona. Los arreglos ahora serán más robustos, sin la posibilidad de que los paneles y escritorios se pierdan después de que los monitores sean desconectados o re-arreglados.

Utiliza atajos globales para ejecutar comandos de terminal: La página Métodos abreviados de la utilidad Preferencias del sistema permite ahora configurar métodos abreviados de teclado no sólo para las aplicaciones, sino también para ejecutar comandos de terminal y secuencias de comandos.

Activa el modo «No molestar» desde la línea de comandos: Si pasamos la mayor parte del tiempo en el terminal y nos agobian las notificaciones, podemos escribir kde-inhibit –notifications y Plasma entrará en modo «No molestar».

Enviar ventanas a Actividades: ahora podemos mover o copiar ventanas a una, algunas o todas las Actividades haciendo clic con el botón derecho del ratón en la barra de título y eligiendo dónde queremos que vaya.

Ahorra energía con sólo pulsar una tecla: En la pantalla de bloqueo, podemos pulsar la tecla Esc para apagar la pantalla y ahorrar energía.

Entradas de menú personalizadas. Si nos gusta personalizar cómo se inician las aplicaciones, el Editor de Menús de KDE siempre ha permitido establecer variables de entorno al abrir las aplicaciones, pero ahora es mucho más fácil hacerlo, ya que Plasma 5.27 da al editor un cuadro de texto específico para exactamente ese propósito.

Plasma 5.27 ha sido anunciado hace apenas unos minutos, y esto significa que los desarrolladores ya pueden trabajar con su código. Pronto llegará a KDE neon, más tarde debería hacerlo al repositorio Backports de KDE para Kubuntu 22.10 y sistemas compatibles (entre los que no está Kubuntu 22.04) y también a las distribuciones Rolling Release.