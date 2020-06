Hace menos de una semana que KDE lanzó Plasma 5.19.0. Es una versión con muchos cambios, pero que se ha centrado en pulir uno de los mejores entornos gráficos que existen en el mundo Linux. Ahora, la comunidad de KDE se ha centrado de lleno en el desarrollo de Plasma 5.20, una versión que incluirá cambios más destacados, por lo menos en lo visual, como uno que hará que, tras la instalación de cero, veamos alguna similitud con Windows.

En este punto tengo que explicar algo: menciono Windows porque es un sistema operativo muy popular, el más popular del planeta en sistemas de escritorio, pero en Linux hemos tenido esta y otras muchas opciones durante ya décadas. Explicado esto, el cambio que hará KDE en Plasma 5.20 en este sentido es que cambiará el modo de vista del panel inferior de, digamos, al parecido al viejo modo de sistemas como Windows 95 hasta Vista a uno similar al de Windows 7 y posterior, lo que en Plasma se conoce como «sólo iconos».

El panel de Plasma 5.20 será el «Solo iconos» por defecto

Si en el titular de este artículo he escrito entre paréntesis «por fin» es sencillamente porque personalmente no me gusta cómo está ahora mismo por defecto y yo lo cambio al modo de vista «Solo iconos», por lo que es un cambio que no tendré que volver a hacer porque Plasma lo hará por mí tras la instalación de cero.

El cambio lo ha propuesto Nate Graham en Phabricator, y en él se explica un poco su funcionamiento. Como usuario de este modo, puedo explicar que:

Como veis en la captura que encabeza este artículo, se ven sólo iconos. Pero esto no funciona en algunas apps como puede ser la versión Flatpak de GIMP, que sólo sirve de lanzador y muestra otro icono tras abrir el programa.

Si una app tiene más de una instancia abierta, como puede ser Dolphin, Firefox o VLC (si lo permitimos desde los ajustes), en el icono aparecerá un símbolo de suma (+) blanco dentro de un círculo verde, lo que nos indica que hay más de una ventana abierta.

Como en el modo del panel actual, si pasamos el cursor por encima de una «tarea» (icono), veremos algunas opciones, como pueden ser los controles de reproducción en Elisa, la posibilidad de cerrar la app o elegir una de las ventanas abiertas.

Por otra parte, como novedad, el panel aumentará a los 46px, y todo esto, el tamaño y el panel solo iconos, estará así tras la instalación de cero.

¿El panel a la izquierda? Probablemente, en el futuro

Otro tema que están discutiendo es si mover el panel a otra posición, debatiéndose como idea principal que pase a la izquierda. Personalmente este sí es un cambio que no me gustaría, pero devolver el panel a la parte inferior en Plasma es tan sencillo que podremos hacerlo en un par de clics y unos pocos segundos. En cualquier caso, para ver esta novedad, donde no se descarta alguna sorpresa más, aún tendremos que esperar al lanzamiento de Plasma 5.20 que está programado para el 13 de octubre.