Planet Nomads agrega novedades en su última actualización

Planet Nomads es un fantástico videojuego en el que tendrás un enorme planeta alienígena con diversas formas de vida que debes explorar. Debes gestionar los recursos y reunir los materiales disponibles para construir tu base móvil de exploración, de esta forma podrás hacer tu misterioso y apasionante viaje a través de una tierra completamente desconocida. Podéis ver más información en su web oficial,y si te interesa comprarlo, puede que aún pilles la oferta del 30% que hay en la tienda de Valve, Steam. Por supuesto también está disponible en GOG con el mismo descuento, el lugar donde lo compres es tu elección…

Pues bien, tanto si ya conocías este título como si aún estás pensando en adquirirlo, ahora te informamos de que se ha realizado un lanzamiento con una buena actualización que trae mejoras y más contenido para que no te aburras con Planet Nomads. Entre las novedades estará la capacidad para crear todo tipo de aeronaves extrañas, volar por el cielo con Air Blade, un nuevo mapa planetario que te ayudará a la exploración para saber dónde se encuentra en el enorme mapa disponible, y también hay novedades en el apartado de monumentos alienígenas que debes descubrir. Lo malo es que el rendimiento aún deja un poco que desear, ya que no está demasiado optimizado. Por tanto, hasta con una configuración de hardware de alto rendimiento el juego no va lo fino que debería. No obstante ese problema espera resolverse en un futuro con nuevas actualizaciones, o al menos eso esperamos. Eso no quiere decir que no funcione, solo que no lo hace suficientemente fluido como se puede esperar. Aunque en parte es por la fase temprana en la que se encuentra en su desarrollo…

El videojuego Planet Nomads tiene mucho potencial y el gran contenido que añade la nueva actualización casi te hace perdonar el problemilla con el rendimiento. Sin duda es un título ameno con el que pasarás horas de diversión (aunque algunos no les haya gustado la retirada del modo multijugador). Quizás con otras grandes actualizaciones que se esperan todo lo que ahora son contras cambien.