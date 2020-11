Plague Inc.: The Cure, salva al mundo de la pandemia

El famoso videojuego Plague Inc. está disponible en Humble Store y en Steam, como sabes. Además, este título ha ganado popularidad después de que muchos intentasen usarlo como herramienta para poder predecir cómo avanzaría la pandemia del SARS-CoV-2 en el mundo, e incluso preguntar a sus desarrolladores sobre el Covid-19…

Plague Inc: Evolved parecía una gran actualización masiva, pero esta expansión terminó siendo suficientemente grande como para transformarse en un juego nuevo. Pero sus creadores no se quedaron de brazos cruzados con este trabajo. Ahora, sus desarrolladores también han anunciado otra nueva actualización gratuita adicional (DLC).

Ndemic Creations han trabajado conjuntamente con varias organizaciones de la salud del mundo real, incluyendo la Coalición para la Preparación ante Epidemias (CEPI), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN).

En el nuevo DLC de Plague Inc: The Cure, se han estudiado factores sociales, económicos y de salud a nivel global para mantener mantener una enfermedad bajo control, además de conservar la confianza del público. Por tanto, es un juego diferente a los anteriores, donde se pretendía lo contrario, desarrollar un virus y liberarlo para infectar al mundo…

Ahora tendrás que trabajar para salvar al mundo de estas plagas. Por ejemplo, con rastreo de contactos, desarrollo y fabricación de la vacuna, etc. Toda la complejidad para erradicar una epidemia mundial ahora en un videojuego.

Ndemic Creations ha pensado en este título debido a la actual situación del coronavirus, creando así este novedoso videojuego de estrategia y respuesta ante la pandemia. Plague Inc., sin comerlo ni beberlo se ha puesto en el centro del huracán este 2020, y no solo por su donación de 250.000$ de marzo para ayudar en esta crisis sanitaria, sino por lo dicho en el primer párrafo…

Y por cierto, lo bueno es que Plague Inc: The Cure será temporalmente gratis para todos los jugadores hasta que el Covid-19 esté bajo control. Aunque aún no hay fecha de lanzamiento (debería conocerse en las próximas semanas).