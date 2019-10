Pixelbook Go, el ordenador barato de Google que… a mí me parece caro

Hace unas horas, Google ha presentado el Pixelbook Go. De hecho, publicaron un tweet antes de la presentación oficial en el que podíamos ver el vídeo que tenéis tras el corte, donde muestran un ordenador ligero, con teclado silencioso, con un diseño que lo hace fácil de coger y alguna otra característica interesante que detallaremos a continuación. Pero, ¿es todo tan espectacular como lo pintan? En mi opinión personal e intransferible, no.

Vamos a empezar por el precio y empezaremos a entender por qué no me parece la mejor de las opciones: estamos ante un ordenador que tendrá un precio de 649$ (sin confirmar precio o disponibilidad en España), poco dinero si tenemos un ordenador “completo” pero que, aunque han bajado su precio con respecto a otros equipos de la compañía, aún es más caro que mi Acer en donde tengo Kubuntu a “full”. Y es que el sistema operativo que usa el Pixelbook Go es el Chrome OS de Google, limitado desde mi punto de vista.

Artículo relacionado: Chrome OS 77 liberado, conoce sus cambios y novedades

El Pixelbook Go tendrá un precio de 649$

Sistema operativo aparte, el Pixelbook Go sí parece tener componentes de hardware interesantes. La pantalla de 13.3″, que ha recibido el nombre de Molecular Display, es táctil y podemos elegirla en versiones de 1080p o 4K. En la parte superior, como muchos otros portátiles, tiene una webcam, en el caso de esta propuesta de Google de 2mp.

En cuanto a la potencia, está disponible con procesadores m3, i5 o i7. Su memoria es de 8GB o 16GB en cuanto a la RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento. Y como la mayoría de Pixel, por no decir todos, tiene siempre disponible el Google Assistant, al que podremos invocar con el comando habitual ya que los micrófonos estarán siempre activos. Los que estáis pensando que esto no mola, la opción se puede desactivar.

Lo que sí es interesante es la duración de la batería del Pixelbook Go: 12 horas de autonomía. Esto está más a la altura de las tablets u ordenadores Apple que de otros portátiles que, en el mejor de los casos, pueden llegar a la mitad de ese tiempo.

¿Qué opinas del Pixelbook Go? ¿Piensas que es una buena opción o, como yo, crees que está limitado por Chrome OS?