Pixar libero OpenTimelineIO para que pase a manos de la Academy Software Foundation

La Academy Software Foundation (ASWF) es una organización destinada a promover el software de código abierto en la industria del cine. La cual está establecida bajo los auspicios de la Fundación Linux.

La ASWF se considera una plataforma neutral para coordinar la interacción entre diferentes proyectos, compartir recursos y acumular mejores prácticas en áreas relacionadas con la industria de los medios y la producción cinematográfica.

El día de hoy la (ASWF) presentó su primer proyecto conjunto, OpenTimelineIO (OTIO), creado originalmente por el estudio de animación Pixar y posteriormente desarrollado con la participación de Lucasfilm y Netflix.

El paquete se ha utilizado en la creación de películas como The Secret of Coco, The Incredibles 2 y Toy Story 4.

Con este movimiento OpenTimelineIO se une a OpenColorIO, OpenCue, OpenEXR y OpenVDB como proyectos en la etapa de incubación en la Academy Software Foundation

Las compañías que se unieron a la iniciativa tienen la intención de trabajar juntas para promover software de código abierto, resolver problemas de licencias abiertas, administrar proyectos conjuntos de código abierto y desarrollar tecnologías abiertas para crear imágenes, efectos visuales, animación y sonido.

Inicialmente creado por Pixar Animation Studios, OpenTimelineIO (OTIO) es una API de código abierto y un formato de intercambio que facilita la colaboración y la comunicación de datos editoriales e información de la línea de tiempo entre los departamentos de Estudios, Editoriales y Producción de un estudio en todo el proceso de Postproducción. Desde 2016, ha habido once lanzamientos de OTIO con contribuciones de muchos estudios y proveedores, incluidos Pixar, Lucasfilm y Netflix.

Sobre OpenTimelineIO

OpenTimelineIO incluye un formato de postproducción utilizado en esta etapa, para intercambiar datos relacionados con la edición de secuencias de vídeo entre diferentes departamentos de estudio responsables de la escritura, edición y producción.

El formato en sí no es un contenedor para vídeo, pero le permite transferir información sobre el orden y el tamaño de los extractos, refiriéndose a los medios externos de referencia.

El proyecto proporciona una API abierta que le permite manipular este formato e integrar su soporte en proyectos de terceros, así como un conjunto de complementos para la conversión de otros formatos de edición. Los complementos de importación / exportación están preparados para formatos como Final Cut Pro XML, AAF y CMX 3600 EDL.

“Los datos sin imagen producidos por los departamentos editoriales son muy útiles en todo el proceso. Desarrollamos OpenTimelineIO para proporcionar una alternativa de código abierto a los formatos patentados y permitir que nuestra comunidad intercambie de manera fácil y eficiente los plazos editoriales ”, dijo Guido Quaroni, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Pixar. Como proyecto de Academy Software Foundation, esperamos que OpenTimelineIO pueda ayudar a facilitar la creación de contenido dentro de la película y otras industrias similares”.

Erik Strauss, director de ingeniería de postproducción de Netflix, agregó que:

“Colaborar con una comunidad diversa de socios creativos y proveedores de servicios exige una forma precisa y uniforme de almacenar e intercambiar las relaciones entre los activos de los medios en una línea de tiempo. Estamos encantados de poder contribuir a OTIO como una oportunidad para mejorar el intercambio de estos datos de producción esenciales y estandarizar su autoría para nuestra comunidad de cineastas. “Como colaborador activo de OpenTimelineIO, estamos muy emocionados de ver que se convierta en un proyecto de la Fundación de software de la Academia, y como nuevo miembro de la Fundación, esperamos trabajar con el resto de la comunidad para hacer crecer el proyecto”.

Además del nuevo proyecto conjunto de la organización Fundación Linux también anunció acerca de unirse a la ASWF nuevos miembros, incluyendo Netflix, Rodeo FX y MovieLabs.

Las compañías que se unieron anteriormente incluyen Animal Logic, Autodesk, Blue Sky Studios, Cisco, DNEG, DreamWorks, Epic Games, Foundry, Google Cloud, Intel, SideFX, Walt Disney Studios y Weta Digital.

Si quieres conocer mas al respecto sobre la nota, puedes consultar el siguiente enlace.

Por otro lado si quieres conocer más al respecto sobre la documentación de OpenTimelineIO puedes consultar el siguiente enlace.