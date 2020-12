Piping Server: transfiere datos entre cualquier dispositivo

Si tienes necesidad de transferir archivos de forma fácil y segura entre dispositivos, deberías conocer Piping Server, una forma fácil desde la línea de comandos y a través de un navegador web. Además, no tendrás limitaciones, como otros servicios que ya existen. Esto te puede ahorrar muchas molestias, como el uso de unidades de almacenamiento externas y otros procedimientos…

Piping Server es además un servicio web totalmente gratuito. Con él podrás usar protocolos HTTP/HTTPS para la transferencia entre cualquier dispositivo, sin importar el sistema o el hardware de éste. Por ejemplo, podrías usar curl para enviar datos o usando una interfaz web (con cualquier navegador web moderno), y sin registrarse.

Piping Server transfiere los datos de forma segura, como he dicho. Y eso es gracias al cifrado extremo a extremo. Y si te preocupa la privacidad, no te preocupes, porque no almacena datos en ninguna ubicación central o en la nube pública. En definitiva, un método Peer-to-Peer (P2P) para transmitir de un dispositivo a otro

Así mismo, Piping Server permite enviar un archivo desde un dispositivo una sola vez, y que lo puedan recibir varios dispositivos. Sin que tengas que repetir el proceso una y otra vez, lo que facilita y acelera las transferencias.

Puede ser muy útil cuando migras de una máquina a otra, pasando todo lo que necesitas a la nueva maquina, o cuando quieres tener archivos en otro dispositivo, como puede ser un equipo portátil, un dispositivo móvil, etc. Las aplicaciones son múltiples, como puedes imaginar.

Si lo vas a usar desde el terminal con curl, los comandos son muy sencillos. Los puedes ver aquí:

curl https://ppng.io/help

Y recuerda que también puedes descargar desde el navegador web, tan solo tienes que copiar la URL de descarga y pegarla en tu navegador favorito… También puedes usar directamente estas interfaces web Piping Server y Piping UI. Como ves, es súper sencillo.

Más información – GitHub