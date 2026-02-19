PipeWire 1.6 llega con soporte para LDAC y 128 canales de audio

PipeWire 1.6 ya está disponible, marcando un nuevo hito en el desarrollo del popular framework multimedia del ecosistema Linux. Esta nueva versión refuerza su papel como la solución de referencia para la gestión de audio y vídeo en la mayoría de distribuciones modernas, ofreciendo mejoras centradas especialmente en el audio Bluetooth y en configuraciones profesionales avanzadas.

En un momento en el que Linux continúa ganando terreno tanto en el escritorio como en entornos de producción, PipeWire 1.6 introduce novedades clave que mejoran el rendimiento, la compatibilidad y la flexibilidad. Además, mantiene compatibilidad API/ABI con la rama 1.4.x, lo que garantiza una transición fluida para desarrolladores y usuarios que ya dependen de este sistema multimedia.

PipeWire 1.6 con soporte para LDAC

La versión 1.6 incorpora como una de sus principales novedades un decodificador LDAC integrado para audio Bluetooth. Esto permite reproducir audio de alta calidad en dispositivos compatibles con este códec, ampliando las posibilidades para quienes utilizan auriculares o sistemas inalámbricos avanzados. También se ha añadido soporte para SpanDSP con el objetivo de mitigar la pérdida de paquetes en transmisiones Bluetooth, mejorando la estabilidad y calidad del sonido.

Otra mejora especialmente relevante es el aumento del límite máximo de canales de audio soportados, que pasa de 64 a 128 canales. Este cambio beneficia especialmente a estudios de grabación, entornos de producción y configuraciones multicanal complejas. Además, ahora es posible utilizar configuraciones como audio.layout = "5.1" de forma más directa y flexible.

Mejoras internas y rendimiento

PipeWire 1.6 también introduce mejoras en el resampler, incluyendo nuevas funciones de ventana como Blackman y Kaiser, además de operaciones de punto fijo para lograr cálculos de fase más precisos. Estas optimizaciones contribuyen a una mayor calidad de audio y mejor comportamiento en cargas exigentes.

El sistema de enlaces ha sido refinado para ofrecer mayor fiabilidad, y se han reforzado aspectos relacionados con la gestión de memoria compartida y la construcción de POD, incrementando la estabilidad general del sistema. Asimismo, se amplía el ecosistema de plugins con nuevas integraciones basadas en FFmpeg y ONNX, lo que abre la puerta a filtros de audio avanzados y al uso de modelos como silero VAD.

En el apartado de compatibilidad, se elimina el soporte para clientes antiguos de la serie 0.x, mientras que el módulo JACK ahora permite la conexión automática de puertos. También se han corregido diversos problemas relacionados con Pulse-server, GStreamer y la gestión de eventos, además de pequeñas fugas de recursos detectadas en versiones anteriores.

Con este lanzamiento, PipeWire consolida su posición como la infraestructura multimedia estándar en Linux, ofreciendo mayor potencia para profesionales sin perder estabilidad y compatibilidad para el usuario general.