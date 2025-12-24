Pinta 3.1 llega como una actualización de peso de este editor de dibujo libre que muchos usuarios de escritorio utilizan como alternativa sencilla a las herramientas gráficas más complejas. El programa, inspirado en la filosofía del clásico Paint pero con licencia abierta, mantiene su enfoque en la edición directa y sin artificios, algo que está ganando interés entre quienes prefieren trabajar sin capas de automatismos basados en IA.

Este lanzamiento se publica más de ocho meses después de la versión 3.0 y se centra en mejorar la experiencia de dibujo y edición con una combinación de nuevas herramientas creativas, una interfaz algo más pulida y un trabajo importante en rendimiento. Todo ello se ofrece sin coste para usuarios de GNU/Linux, Windows y macOS, lo que facilita su adopción tanto en entornos domésticos como educativos y profesionales que apuestan por el software libre.

Nueva rejilla axonométrica y mejoras en el lienzo

Entre las novedades más llamativas de Pinta 3.1 está la incorporación de una rejilla axonométrica que se puede activar desde el menú de visualización del lienzo. Esta cuadrícula especial resulta útil para quienes necesitan orientar sus dibujos con cierta perspectiva geométrica, por ejemplo al crear esquemas técnicos, bocetos de interfaces o diseños estilizados para videojuegos.

Para acompañar esta novedad, el programa estrena un widget de lienzo renovado que persigue un objetivo claro: mejorar la fluidez general al mover, acercar, alejar o transformar imágenes, incluso cuando se trabaja con archivos de tamaño considerable o con varias capas activas. Esta optimización de la base gráfica se nota especialmente en equipos modestos, habituales en muchos hogares, aulas y pequeños estudios.

Efecto Cells y otros ajustes creativos

La versión 3.1 introduce también un nuevo efecto denominado Cells, accesible dentro de los filtros de renderizado. Este efecto permite generar patrones de tipo celular o de mosaico que, combinados con capas y distintas paletas de color, pueden recordar a estilos de pixel art o ilustración retro, campos en los que Pinta tiene una comunidad de usuarios bastante activa.

Junto a este filtro se afinan otras herramientas ya conocidas. El efecto Twist incorpora ahora un parámetro de porcentaje de radio, lo que da un control más preciso sobre el grado de distorsión aplicado a una zona del dibujo. Esta mejora, aunque discreta, facilita trabajar con retorcimientos suaves en logotipos, fondos y composiciones creativas sin deformar en exceso áreas cercanas.

El pincel Splatter (salpicadura) también recibe cambios: a partir de ahora dibuja de forma continua mientras se mantiene pulsado el botón del ratón, generando patrones de salpicado más naturales y uniformes. Esta modificación hace más cómodo recrear texturas orgánicas, fondos con grano o efectos de spray rápidos sin tener que clicar repetidamente.

Selección poligonal y selección más visible en Pinta 3.1

En el terreno de la edición de zonas concretas, Pinta 3.1 suma un modo de selección poligonal dentro de la herramienta de lazo. Con esta opción, el usuario puede ir haciendo clic punto a punto alrededor de la forma que desea recortar o ajustar, trazando un polígono a medida en lugar de depender únicamente de una selección libre a mano alzada.

Este modo poligonal marca la diferencia cuando se trabaja con objetos de contorno irregular o cuando se requiere precisión en recortes complejos, como siluetas, iconos o elementos de interfaz. A ello se añade que ahora el contorno de selección está animado para ser más visible, evitando que pase desapercibido sobre fondos complicados, y que la zona seleccionada se destaca también sobre las reglas laterales del lienzo, lo que facilita orientarse en proyectos de mayor tamaño.

Herramienta de degradado más flexible y controles de efectos

La herramienta de degradado se ha rediseñado con pequeños cambios que se notan en el uso diario. A partir de esta versión, el degradado cuenta con asas o manejadores que permiten ajustar de forma directa tanto la longitud como la dirección de la transición de color, algo especialmente práctico cuando se diseñan fondos, botones o elementos de interfaz que exigen alineaciones muy concretas.

Además, Pinta 3.1 incorpora una mejora en el efecto de dithering, que ahora puede utilizar la paleta de colores activa del propio programa además de las paletas predefinidas. Este detalle facilita adaptar el tramado a paletas personalizadas, algo habitual en flujos de trabajo para videojuegos retro o proyectos que siguen guías de estilo cromáticas muy específicas.

Otro cambio orientado al control fino es la posibilidad de ajustar manualmente las semillas aleatorias de varios efectos. Hasta ahora era necesario depender del botón de «reseed» para cambiar el patrón generado; con Pinta 3.1, el usuario puede introducir directamente el valor de la semilla, lo que ayuda a reproducir resultados o a compartir configuraciones concretas entre equipos o colaboradores.

Capas, menús y atajos: mejoras en usabilidad en Pinta 3.1

También se ha trabajado en la comodidad de uso del editor, especialmente en la gestión de capas. La actualización introduce un menú contextual de capas accesible con el botón derecho, que reúne varias acciones aplicables a la capa seleccionada sin necesidad de recorrer menús principales. Esto agiliza tareas habituales como duplicar, reorganizar o modificar propiedades de capas.

El menú View, que anteriormente se alojaba dentro del botón «hamburguesa», pasa a disponer de un botón propio, lo que facilita cambiar opciones de visualización como la rejilla o las reglas de forma más inmediata. Este tipo de ajustes puede parecer menor, pero reduce clics y hace el programa más claro para usuarios que llegan desde otros editores.

La herramienta de texto también incorpora un detalle que muchos daban por sentado: ahora admite Ctrl+Retroceso para borrar palabras completas, lo que hace más ágil corregir textos largos dentro de carteles, anotaciones o maquetas. Además, los botones de la barra de herramientas muestran en sus descripciones emergentes los atajos de teclado asociados, una ayuda útil para quienes quieren aprender combinaciones rápidas sin consultar manuales externos.

Avisos al guardar, paletas más claras y otros retoques

Pinta 3.1 suma un aviso importante cuando el usuario intenta guardar una imagen con múltiples capas en un formato que no las soporta, como ciertos tipos de imagen plana habituales en la web. El programa muestra un mensaje de advertencia antes de aplanar el contenido, reduciendo el riesgo de perder la estructura por capas por un simple despiste.

Se mejora, asimismo, la visualización de colores transparentes en la paleta: esos tonos se representan ahora sobre un fondo de tablero ajedrezado, siguiendo un estándar visual muy extendido en los editores de imagen. Este cambio ayuda a distinguir de un vistazo qué muestras incluyen transparencia, algo clave cuando se preparan iconos o gráficos para interfaces y webs.

Entre otros retoques menores, se ha eliminado el parámetro de modo de fusión del efecto Clouds, simplificando su configuración; se ha añadido la capacidad de selección de color en SimpleEffectDialog para desarrolladores de complementos, y se ha afinado el cuadro de diálogo de rotación y zoom de capa para manejar mejor los valores de ángulo negativos, evitando comportamientos inesperados al girar elementos concretos.

Cambios en la base técnica y soporte para ARM64

En el plano técnico, una de las novedades clave para la comunidad de software libre es la actualización de dependencias: Pinta 3.1 requiere ahora GTK 4.18 y libadwaita 1.7 o superior, lo que lo alinea con el ecosistema moderno de aplicaciones GNOME y mejora su integración visual en escritorios actuales de GNU/Linux.

En el entorno de Microsoft, esta versión es la primera en ofrecer un instalador para Windows en arquitectura AArch64 (ARM64). Esta compatibilidad abre la puerta a ejecutar el programa de forma más eficiente en equipos con procesadores ARM, un segmento que empieza a ganar presencia, especialmente en portátiles ligeros y dispositivos híbridos.

En macOS, además de beneficiarse de las mejoras generales, la aplicación adopta un icono renovado que encaja mejor con las directrices de diseño de la plataforma. Aunque se trata de un cambio puramente estético, ayuda a que el programa se perciba como una pieza más integrada en el ecosistema del sistema operativo de Apple.

Distribución y descarga de Pinta 3.1 en Linux, Windows y macOS

El proyecto mantiene su modelo de desarrollo abierto: el código fuente de Pinta 3.1 está disponible para descarga desde su repositorio oficial, desde donde también se publican los paquetes para los principales sistemas operativos. Quien lo desee puede compilar el programa por su cuenta o seguir el desarrollo a través del sistema de incidencias y el foro de discusión del proyecto.

En el caso de GNU/Linux, el editor puede instalarse de forma sencilla a través de formatos universales como Flatpak y Snap, lo que resulta cómodo para distribuciones populares como Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint o Manjaro, siempre que tengan soporte para estos sistemas de paquetes. Esto reduce la dependencia de repositorios específicos y facilita mantenerse al día con las versiones estables.

Para usuarios de Windows y macOS, el proyecto ofrece instaladores clásicos descargables desde la misma página oficial, de modo que la puesta en marcha se reduce a seguir el asistente de instalación habitual. En el caso de macOS, la aplicación llega empaquetada en formato adaptado al entorno de Apple, mientras que en Windows se dispone ahora tanto de binarios para x86_64 como de la citada versión ARM64.

Con todos estos cambios, Pinta 3.1 refuerza su posición como un editor de dibujo libre, multiplataforma y fácil de usar que cubre con solvencia las necesidades habituales de retoque ligero y creación básica de gráficos. La nueva rejilla axonométrica, el efecto Cells, las mejoras en selección, degradados, capas y rendimiento, junto con el renovado soporte técnico en Linux y Windows ARM64, consolidan una herramienta que, sin competir con los grandes paquetes profesionales, ofrece un equilibrio atractivo entre sencillez, control y continuidad para el día a día.