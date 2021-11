Teniendo en cuenta que la Raspberry Pi tiene un SoC ARM, encontrar el sistema operativo perfecto para ella no es una tarea sencilla. Está Raspberry Pi OS, antes Raspbian, pero está basado en Debian y el software no está muy al día. Otros sistemas como Manjaro se actualizan más pronto, pero, por ejemplo, para ver contenido DRM hay que instalar un contenedor especial de Chromium que no ofrece la mejor de las calidades. Twister OS se acerca a esa perfección, ya que tiene instalado RetroPie y WINE por defecto, pero PINN nos ofrece algo mejor: el multiboot.

El nombre «PINN», o más concretamente de donde proviene, recuerda un poco al de WINE: «WINE» son las siglas de «Wine Is Not an Emulator», y «PINN» lo son de «PINN Is Not Noobs». Y es que este software recuerda mucho al sistema de instalación de Raspbian hasta que lanzaron Raspberry Pi Imager: para crear la SD de instalación tenemos que formatear la tarjeta en FAT32 y copiar todos los archivos en la raíz de la misma. Además, nos permite hacer multiboot, lo que es lo mismo que el inicio dual, pero podemos instalar muchos más de dos sistemas en una misma SD.

Con PINN no tenemos que elegir; podemos ponerlos todos

En la página del proyecto podemos ver algunos detalles, como cómo se instala PINN Lite en una tarjeta SD. Hasta ahí es igual que NOOBS, pero la cosa cambia cuando metemos la tarjeta en la Raspberry Pi y la iniciamos. Para empezar, hay muchos más sistemas operativos para elegir, y también tiene herramientas para sustituir una instalación por otra o repararlas, entre otras cosas como que nos ofrece la beta de Rasbperry Pi OS de 64bits.

PINN no es una herramienta nueva, y si también la etiquetamos de sucesora es porque NOOBS ya no existe como tal. Ya lleva tiempo en desarrollo, pero aún le faltaría mejorar en algunas cosas. Por ejemplo, si usamos una tarjeta de 128GB y le metemos 4 sistemas operativos, nos creará automáticamente 4 particiones de 32GB. Si queremos modificar el tamaño, tenemos que ir a /settings/installed_os.json, ver la lista de sistemas instalados con las particiones asignadas, sacar la tarjeta, meterla en otro ordenador y redimensionarlas con GParted. Otra opción es ir a este enlace (recomendable visitarlo para ver todos los sistemas disponibles), indicarle el tamaño de la tarjeta en MB, elegir la placa en la que la vamos a usar, decirle qué sistemas operativos queremos instalar, mover unos deslizadores para elegir el tamaño de cada partición y sustituir el archivo recovery.cmdline de la carpeta PINN original por el que descargaremos de pinn.mjh.nz.

Cabe destacar que PINN nos ofrece muchos sistemas operativos, entre los que está Manjaro o, nuevo en el momento de escribir este artículo, el Twister OS que tan bien le queda a la Raspberry Pi. También están disponibles las versiones de Android y Android TV de Konstakang, quien se encarga de actualizar Lineage OS a las versiones más nuevas, y sobre lo que escribimos aquí hace unos meses.

PINN nos permite instalar también Android

PINN es una gran herramienta que nos evitará tener que cambiar las tarjetas SD si queremos usar Android y Twister OS, por ejemplo, en la misma tarjeta SD. Eso sí, si queremos usar muchos sistemas operativos merece la pena que elijamos una tarjeta SD rápida y de gran almacenamiento, algo puede aumentar el precio del equipo. Lo bueno es que no tendremos que ir sacando y metiendo tarjetas.