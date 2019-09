PineTime, un smartwatch Linux a un precio realmente ridículo

Aunque hace tiempo que existen los relojes inteligentes, aún están luchando por convencer a la gran mayoría de usuarios. Yo tengo uno desde hace tres años, pero lo tengo porque aproveché una oportunidad que no me obligó a desembolsar todo lo que valía, y sí, están muy bien, pero creo que hablamos de dispositivos que en muchas ocasiones son para acompañar a un smartphone y que tienen un precio elevado. Sí hay algunos mucho más baratos, pero ninguno como el PineTime que está preparando PINE64.

Hace un tiempo me dejaron probar un reloj inteligente “de los chinos”. Para lo único que me sirvió fue para saber que un reloj inteligente lo hace todo más cómodo, eso y que merece la pena tener uno algo más caro o tendremos la sensación de llevar un juguete en nuestra muñeca. Además, su precio, en constante promoción, está por unos 50€. El PineTime nos recuerda un poco al Pebble: un reloj perfecto para acompañar al PinePhone por un precio irrisorio de 25$, la mitad de lo que valen algunos “de los chinos”.

Pero calma: estamos hablando de un proyecto. Uno que, teniendo en cuenta que pronto empezarán a vender el PinePhone, podemos pensar que saldrá adelante para acompañar al teléfono Linux de la compañía.

This is the #PineTime (actual photo) – a #Linux smartphone companion and a side-project of ours. Are you a @real_FreeRTOS or @ArmMbed developer with an interest in smartwatches? – let us know. pic.twitter.com/j7ygDWNqbD

— PINE64 (@thepine64) September 13, 2019