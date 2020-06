PineTab ya disponible para su reserva por 88.53€. ¿Debería comprar una?

El pasado 15 de mayo, PINE64 nos dijo que podríamos reservar la tablet que estaban preparando a finales de mes. No fue así. Tuvieron algunos problemas y, aunque no mencionaron directamente al COVID, es probable que tuviera algo de culpa en el retraso de los envíos de los teléfonos. Dijeron que se iban a retrasar unos días, pero hoy 10 de junio, desde hace unas horas, ya se puede reservar la PineTab, una de las mejores opciones para trastear con Ubuntu Touch.

PINE64 ha puesto a nuestra disposición dos versiones: la tablet suelta y un combo con tablet + teclado, uno retroiluminado y con sujeción magnética que también incluye panel táctil, lo que hará que la PineTab se parezca un poco más a un portátil muy barato. Eso sí, hay que tener en cuenta que, por lo menos en estos momentos, el teclado sólo está disponible en versión en inglés; aún no han mencionado si habrá versiones en otros idiomas, aunque yo no me haría demasiadas ilusiones.

El 15 de junio sabremos cuándo empezarán a enviar las PineTab

Recordamos que las especificaciones técnicas de la PineTab son las siguientes:

Sistema operativo por defecto: Ubuntu Touch

Allwinner A64 Quad Core SOC con GPU Mali 400 MP2.

2GB de RAM LPDDR3.

Pantalla LCD capacitativa de 10″ MiPi 720p.

Ranura para tarjeta Micro SD desde donde se puede iniciar el sistema operativo.

64GB of eMMC.

Salida de vídeo digital HD.

USB 2.0 A.

Micro USB 2.0 OTG

Cámara delantera de 2Mpx.

Cámara principal o trasera de 5Mpx.

Espacio M.2 opcional.

Altavoces estéreo y micrófono.

Botones de volumen y botón de «Inicio».

Teclado que se puede adjuntar magnéticamente (opcional).

Batería de 6000mAh.

Puerto de 3.5″ Barrel Power (5V 3A).

Múltiples placas de expansión para LTE, LoRa y SATA SSD.

Precio de 99.99$ . Yo he pedido una y hacen la conversión $/€, por lo que en España y la CE tiene un precio de 88.53€ o 106.25€ la versión con teclado. Al precio anterior hay que sumarle los gastos de envío e iba, por lo que en España supera los 120€.

PINE64 avisa: no es una tablet normal

En la página para reservar la PineTab, PINE64 hace algunas advertencias:

No podremos comprar la PineTab junto a otros productos, debido a algo relacionado con la batería.

De 1-3 píxeles muertos en la pantalla son «normales» en un panel LCD y no debería ser considerado como un defecto. Si estás leyendo esto y te sorprende, es una verdad como un templo, algo real que nadie menciona, pero que nos impide tirar de garantía en prácticamente cualquier marca.

Se trata de una tablet pensada para la comunidad PINE64, es decir, usuarios que queremos probar todo este mundo de un dispositivo a bajo precio, con Linux táctil y que ofrece opciones para instalar/probar otros sistemas operativos, como postmarketOS o la versión móvil de KDE neon. No es una tablet normal como una Android y algunas cosas serán más difíciles de hacer. Es un mundo diferente y hay que tenerlo en cuenta. Avisan diciendo directamente que si un nivel de satisfacción bajo, como lo de los pixeles, va a ser un problema para ti, sencillamente no la compres.

Sobre cuándo empezarán a enviarlas, es algo que aún están debatiendo internamente. Sólo hay algo confirmado: informarán el día 15 de junio, pero esto no significa que empezarán a enviarlas ese día. Dependiendo de lo que decidan en el debate interno, la PineTab podría empezar a enviarse el próximo lunes, siendo ilusamente optimistas, a finales de este mes o aún más tarde. Con suerte y lo que espero, los primeros afortunados podremos disfrutar de nuestra PineTab este junio.

¿Debería comprar una PineTab?

Personalmente, sólo me gusta dar información de la que estoy seguro o casi seguro, por lo que no puedo dar una respuesta clara a esta pregunta porque aún no he probado el sistema operativo por mí mismo. Sí que he investigado sobre su funcionamiento y hay que tener en cuenta algunas cosas:

No se parece en nada a Android . Si lo que quieres es una tablet con aplicaciones nativas y perfectas como las de Twitter o Instagram oficiales, no la compres.

. Si lo que quieres es una tablet con aplicaciones nativas y perfectas como las de Twitter o Instagram oficiales, no la compres. Si quieres hacer lo mismo que en Ubuntu, no la compres. Ubuntu Touch tiene restricciones para asegurar su funcionamiento sin estropear nada, por lo que no podremos hacer muchas cosas que sí podemos hacer en los ordenadores.

sin estropear nada, por lo que no podremos hacer muchas cosas que sí podemos hacer en los ordenadores. Si quieres probar Ubuntu Touch, cómprala. Es el dispositivo más barato que podrás conseguir , más incluso que sus teléfonos.

, más incluso que sus teléfonos. Si quieres probar cosas y mucho de tu uso es web , cómprala. Tiene sus propias aplicaciones, y en la OpenStore hay más, muchas de ellas basadas en webs.

, cómprala. Tiene sus propias aplicaciones, y en la OpenStore hay más, muchas de ellas basadas en webs. Te gusta trastear: cómprala. En tus trasteos podrás instalar diferentes versiones móviles de Linux, instalar apps de escritorio con Libertine, como explicaremos aquí o en nuestro blog hermano Ubunlog, y usar un sistema operativo que tiene un futuro prometedor.

¿Vas a comprar la PineTab?

Reservar versión normal.

Reservar versión con teclado.