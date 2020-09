PineTab, su retraso y un invitado inesperado llamado arancel

Aunque pueda parecer lo contrario, este artículo no es una crítica (o no del todo), sino para aportar cierta información que probablemente algunos desconocerán hasta que sea tarde. Ayer día 7 de noviembre informamos de una buena noticia: la PineTab ya se está enviando y llegará a los compradores europeos el miércoles. Hoy tenemos que dar una noticia un poco más desagradable: si la quieres recibir, vas a tener que pagar algo más… bastante más.

Vamos por partes. PINE64 no es una compañía enorme, tiene un poder de producción limitado (de hecho realizan relativamente pocos pedidos para cada tirada) y su tienda de hardware online. Hacen sus pedidos a una fábrica de Hong Kong y es desde allí desde donde sale el envío, por lo que no son los más rápidos del mundo. Hasta ahí todo normal. Lo que ya no es tan normal es que, un día antes de recibir el producto, recibas un SMS y un correo avisando de hay impuestos de importación, 43.72€ para ser exactos.

La PineTab te costará 44€ más de lo que esperabas

Una vez uno recibe ese SMS piensa «¿Esto va en serio? ¿No será phising?» y se dispone a buscar información. Lo primero que ve es que en Twitter hay gente contenta porque ya va a recibir su PineTab en Francia o Alemania, todos sabiendo o ya asumiendo que hay que pagar esos 44€ extra. Entonces vas a la tienda, a la página de información de la tablet, y buscas si habían avisado para ver que no… o no en letra pequeña, sino escondida. PINE64 avisa, en rojo, de que la tablet no se puede enviar con otros productos porque tiene una batería de litio, de que puede haber pixeles muertos y de que se trata de un aparato que puede estar algo verde o inmaduro, pero no vemos nada de nuestro amigo el arancel.

Así, nos disponemos a buscar más información y hacemos clic más abajo, en «Shipping Policy» (política de envíos), y es aquí en donde sí avisan, con un texto en negrita que reza: «El coste de envío no incluye impuestos ni derechos de importación. Los clientes deberán pagar derechos de importación e IVA si corresponde. El paquete se descartará y no será reembolsable si los clientes se niegan a pagar impuestos e impuestos de importación«. Por lo tanto, o se pagan esos 44€ de más o la tablet desaparecerá, con los más de 120€ que pagamos por ella más los gastos de envío.

Mirando la primera factura y no viendo nada de IVA, y recordando lo que he visto al realizar el pago porque aún no me han enviado la información al correo que les he indicado, entiendo que 26€ son de IVA, uno que pagamos cuando el envío ya está aquí y no en el momento de la compra, lo que tampoco me parece correcto. Los otros 18€ se los quedan en la aduana.

¿Quién tiene la culpa de esta confusión?

Desde mi punto de vista, quien no lee toda la información tiene algo de culpa, en este caso yo, pero creo que le corresponde a la tienda hacer/averiguar la suma de todo lo que nos va a costar y añadirla a la información antes de realizar el pedido. Es lo que hacen todas las compañías del mundo, o todas las que me he encontrado yo, sumar el IVA y todo lo que se pida en el país de destino para que el cliente sepa cuánto va a pagar desde un principio. Recibir esta información un día antes, y enterarse de que si no se paga el paquete se pierde, no es la mejor de las maneras.

La tablet tiene un precio de menos de 90€ que pasan a ser unos 160€ con gastos de envío e impuestos. Sigue siendo un precio atractivo, pero ya ha perdido un poco de su encanto. Y, lógicamente, esto también se extiende, o debería, al resto de dispositivos, como el PinePhone, el PineBook o el PineTime. Es algo que hay que tener en cuenta e información que me he sentido obligado a compartir. Y si PINE64 llegara a leer este artículo, le pediría, por favor, para próximas compras mías o de cualquier otro usuario, que dejara esto más claro, o que como mínimo añadieran el IVA de cada país a la factura.

Pero bueno, mi PineTab llegará un día antes de lo esperado, por lo que ya quedan pocas horas para que pueda probar Ubuntu Touch, Libertine (instalar apps de repositorios oficiales) y empezar a aprender cómo usar sistemas operativos alternativos.