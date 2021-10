Cuando en el verano de 2020 etiquetaron a las primeras unidades de la PineTab como la edición para los Early Adopters, uno no se imaginaba cuánto se estaba adelantando al resto. En manos de los primeros usuarios desde septiembre del año pasado, ha habido novedades, pero las cosas aún podrían ser mejores en prácticamente cualquier sistema operativo o escritorio que elijamos. Así que aquí vamos a analizar un poco cómo están las cosas en octubre de 2021 para la tablet de PINE64.

Hay varios proyectos que están trabajando en software para la PineTab (y el PinePhone). Entre ellos destacan Ubuntu Touch, sistema que trae por defecto, Arch Linux, Mobian y Manjaro, además de postmarketOS. Si cogiéramos lo bueno de cada uno todo sería perfecto, pero siempre hay al menos un talón de Aquiles. ¿Qué hay de bueno y qué hay que mejorar? Lo analizamos.

A día de hoy y para la PineTab, Ubuntu Touch es lo más decepcionante

Creo que con lo anterior queda casi todo dicho. La PineTab viene con Ubuntu Touch instalado por defecto, y podría ser la mejor opción si mejorara el navegador web y funcionaran las aplicaciones de escritorio (Libertine). Para algunos, entre los que me incluyo, Lomiri, anteriormente conocido como Unity8, ofrece la mejor experiencia Linux en una tablet. Es decir, su panel o dock, el lanzador de aplicaciones o la vista de la multitarea hacen que sintamos que estamos ante una tablet de verdad, y no ante un quiero un no puedo (en este sentido) como Phosh.

Además, también tiene una opción de escritorio que se activa automáticamente al adjuntarle un teclado. Pero todo se queda en agua de borrajas cuando navegamos con Morph o instalamos aplicaciones de escritorio para no poder abrirlas. Todo lo demás sí está bien, pero es un poco como tener un Ferrari aparcado en un garaje. Así tengo yo Ubuntu Touch: instalado en la memoria interna y esperando a que actualicen la base a Ubuntu 20.04 para ver si hay novedades en cuanto a Libertine.

Phosh

No me siento especialmente bien rindiéndome a la evidencia, pero tengo que hacerlo. Phosh es feo en una tablet, aunque Manjaro lo arregla un poco aumentando el tamaño de los iconos y el teclado. Se ve claramente que es una interfaz que se ha centrado en teléfonos, y en una tablet no termina de encajar bien. Pero al César lo que es del César, es lo que mejor funciona, se use en Manjaro, Arch Linux o Mobian. No se experimentan muchos bugs, nos permite acceder a repositorios oficiales y podemos instalar aplicaciones de escritorio, por lo que, dejando un poco de lado el diseño, ofrece la mejor experiencia de usuario en una tablet Linux.

Plasma

A mí me gusta mucho el software de KDE. Lo he usado y uso en dos portátiles y en la Raspberry Pi, pero el software de escritorio no es lo mismo que el diseñado para una pantalla táctil. Van dando pasos adelante, pero hay muchos bugs que tienen que mejorar. Por ejemplo, hay momentos en los que va a tirones en la PineTab, y las aplicaciones se duplican (o triplican, o más…) en el cajón de aplicaciones. Plasma Mobile es ahora como la versión de escritorio hace unos 5-6 años: todo pinta muy bien, pero tiene que madurar.

Arch Linux y Manjaro en la PineTab

Arch Linux siempre ha ido más o menos bien en la PineTab. Al principio apostó por Phosh, la interfaz más madura, pero ya tenemos también una versión con Plasma. Es en ésta en la que más he probado el software de KDE, y en donde he visto esos pequeños bugs que hay que corregir sí o sí. En el escritorio, los cambios que hacemos no suelen mantenerse, por lo que si añades un widget, puede que luego no puedas quitarlo. Ver aplicaciones duplicadas da coraje, pero es fácil imaginar un futuro en el que todo se pula.

Esos problemas no son de Arch Linux, si no de Plasma. También pasa en postmarketOS. Podemos instalar software de AUR, pero hay que saber cómo deshacer los cambios porque algunos programas podrían no funcionar.

Basado en Arch Linux está Manjaro, mi elección en el escritorio y en la PineTab… cuando funcione. Hace meses lanzaron una versión con Plasma, pero estaba siempre en vertical. Todo iba perfectamente, pero una tablet se ve mejor en apaisado. Ahora mismo, Manjaro está lanzando imágenes para PineTab (aquí) con Phosh y Plasma, pero no he podido probar nada porque no inician. Tengo que confesar que tengo ganas de que corrijan este fallo, ya que Manjaro iba muy fluido cuando lo probé… antes de que una actualización rompiera mi instalación.

La PineTab perfecta, según la opinión del editor

Para mí, la PineTab perfecta no existe y es difícil que exista. Los altavoces se escuchan muy flojos, cuando se escuchan, ya que, por ejemplo, en Arch Linux hay que instalar alsa-utils y cambiarle la tarjeta de sonido a «pinetab». Además, el hardware es muy limitado. Pero, con lo que hay, la PineTab perfecta sería:

Lomiri : la mejor interfaz con gestos para tablet. Si pulen Plasma, sería una opción, pero no tan «tabletera» como Lomiri.

: la mejor interfaz con gestos para tablet. Si pulen Plasma, sería una opción, pero no tan «tabletera» como Lomiri. Manjaro : recuerdo compartir un vídeo en un grupo sobre la PineTab en el que se veía cómo se reproducían los vídeos de YouTube, y lo hacía a la perfección. Si no recuerdo mal, tenía sonido tras la instalación de cero, por lo que no es necesario adjuntarle un teclado para hacer que suene.

: recuerdo compartir un vídeo en un grupo sobre la PineTab en el que se veía cómo se reproducían los vídeos de YouTube, y lo hacía a la perfección. Si no recuerdo mal, tenía sonido tras la instalación de cero, por lo que no es necesario adjuntarle un teclado para hacer que suene. Estabilidad de Arch Linux, sobre todo en las actualizaciones . Arch Linux es estable en la PineTab, y nunca he experimentado un problema tras actualizar.

. Arch Linux es estable en la PineTab, y nunca he experimentado un problema tras actualizar. Repositorios de Arch/Manjaro: en los repositorios de Arch hay mucho software y actualizado, además de que se puede añadir soporte para AUR y encontrar de todo. Otra cosa es que esté adaptado para pantallas táctiles o arquitectura ARM, pero esto es algo que tampoco tenemos que dar sentado en los repositorios de Debian.

Opción 2: Ubuntu Touch con Libertine funcionando. Una de las cosas que tiene en mente UBports es que no podamos estropear el sistema fácilmente. Por ese motivo no permiten que accedamos a repositorios oficiales por defecto, y por ese motivo se puede instalar software de escritorio en contenedores con Libertine. También ofrece una opción para restablecer «de fábrica» desde los ajustes del sistema operativo.

Paciencia

Así están las cosas en la actualidad, y una vez más tenemos que ser pacientes. En el último año, Plasma ha empezado a funcionar en español, Manjaro ha empezado a lanzar imágenes semanalmente y Ubuntu Touch… bueno, ahora también se puede ver en vertical. A lo mejor el año que viene Plasma está pulido y se puede usar con vídeo y audio decente en Manjaro, alguna distribución lanza imágenes con Lomiri o Ubuntu Touch es lo que debería ser y es en otros aparatos. Opciones hay. Sólo hay que mejorar las cosas, y creo que lo harán.