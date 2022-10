Hace unos dos años y medio que se presentó la PineTab. Sonaba muy bien: todo de código abierto, muy barata, la demostración de Lomiri estaba muy bien y los proyectos sacaban imágenes para la tablet de PINE64, por lo que, de una u otra manera, se podría usar. Ahora, ya en octubre de 2022, no sé si hay alguien que esté feliz con una de ellas, por lo menos si no es desarrollador, habla español y no quiso comprar el teclado oficial (en inglés).

En octubre de 2021, las cosas parecían ser muy diferentes. Arch Linux había sacado su versión con Plasma, Manjaro lanzaba imágenes semanales y ya entonces se estaba esperando el re-basado en Focal Fossa… y no es que estemos igual; ahora mismo estamos peor. La imagen de Arch Linux no funciona demasiado bien; lo último que sé de Manjaro es que lanzaba imágenes sólo compatibles si se hacían ciertos cambios, y no tenían una PineTab para comprobar que las cosas funcionaban (no); JingOS está desaparecido, y eso que tenían preparada hasta una tablet; y Ubuntu Touch… por lo menos en la PineTab es una gran decepción.

Ubuntu Touch no permite usar Libertine en la PineTab

UBports ya ha comunicado que está trabajando para dar el salto a Focal Fossa, pero las últimas noticias son que su sistema basado en Ubuntu 20.04 funciona en unos pocos dispositivos móviles. No recuerdo que mencionaran el PinePhone, pero por supuesto que no dijeron nada de la PineTab. La decepción actual sólo podría verse superada si no se pudiera subir a 20.04, y si las aplicaciones con interfaz gráfica vía Libertine no funcionara nunca. En la actualidad no lo hacen, y hay que usar las aplicaciones que trae por defecto o algunas que son poco más que webapps.

En Ubuntu Touch, es que, dos años después, ni se han preocupado de arreglar la cámara. No sirve ni para navegar, ya que para hacer un mínimo en la web necesitas que el software vaya un poco fluido y la conexión sea estable, y por lo menos lo segundo no se cumple. La PineTab sólo funciona en la frecuencia de 2.4GHz, y no lo hace demasiado bien. Por lo tanto, aunque se intente ver vídeos de YouTube con el Morph Browser por defecto, lo único que vamos a hacer es sufrir en silencio una experiencia lamentable.

Y las cosas no son muy esperanzadoras. La pandemia ha hecho que haya que priorizar ciertas cosas, y ni siquiera se puede instalar GloDroid (Android) porque sus desarrolladores no sacan imágenes para la PineTab. Al final, las únicas opciones reales son Ubuntu Touch, si uno se arma de paciencia y moral, o postmarketOS, sistema que recientemente me dejó colgado y decidí volver a Ubuntu Touch (de Guatemala a Guatepeor).

No está todo perdido… ¿no?

Y aquí estoy yo, que en el pasado ha intentado ver el lado positivo de este tema, con una tablet que no puedo disfrutar ni tiene venta fácil. La esperanza es lo último que se pierde, y aún soy capaz de imaginar un futuro en el que UBports lance la versión de Ubuntu Touch basada en 20.04, que funcione en la PineTab y sea compatible con Libertine. Al paso que vamos, quizá en octubre de 2023 escriba otro artículo, y su contenido contará que me he deshecho de esta pseudotablet o que al fin he conseguido sacarle provecho a los algo mas de 100€ que pagué por ella. Pero lo cierto es que ahora mismo sólo pienso en que lo barato sale caro. Eso y a ver a quién le endoso yo esto para quitármelo de en medio.