Aunque lo parezca al ver la imagen de cabecera que ha compartido Lucasz Erecinski, esto no son malas noticias. Y es que PINE64 ha anunciado que ya no se lanzarán más PinePhone CE, es decir, los Community Edition o ediciones de la comunidad, entre los que encontrábamos los que usaban los sistemas de UBports (Ubuntu Touch), PostmarketOS, Manjaro, Mobian y KDE (Plasma Mobile). La primera impresión que podemos llevarnos al leer lo anterior es que se han dado por vencidos, pero no es así.

Hoy 2 de febrero de 2021, PINE64 da la noticia de que ya no venderán más teléfonos de este tipo (CE). La intención era que muchos pudiéramos adquirir y probar todo lo que un teléfono con Linux puede ofrecer nada más sacarlo de la caja, y parece que un año ha sido tiempo más que suficiente para poder hacerlo. Para ello, la compañía vendió las ediciones de la comunidad con sistemas operativos diferentes instalados por defecto, a lo que también le acompañaban cambios en el diseño como los logotipos de cada proyecto.

PINE64 se prepara para los próximos pasos con el PinePhone

Teniendo en cuenta que es algo que siempre he comentado, que todo pinta muy bien si no abandonan el desarrollo, y como poseedor de una PineTab en donde realizo algunas pruebas, he tenido que leer bien el artículo publicado por PINE64 para no perderme detalle. Y aún así, tengo mis dudas de lo que nos deparará el futuro, en parte porque dan pocos detalles. Sí mencionan que PinePhone se convertirá en una plataforma en la que también formará parte el hardware, como el teclado.

En el futuro aportarán más información, como el sistema operativo que usarán por defecto los próximos PinePhone. Si tuviera que apostar, visto lo visto, creo que no apostaría porque eligieran Ubuntu Touch por sus limitaciones, y no soy un gran fan de Arch Linux o Mobian, por lo menos en sus ediciones con Phosh. Sí puedo decir lo que me gustaría, y es que eligieran Manjaro con Lomiri o Plasma Mobile. Probablemente, en cuatro semanas sabremos más, pero PinePhone ha venido para quedarse.