Hace un mes, PINE64 informó a su comunidad de que ya había tomado una decisión: el sistema operativo que usarán sus dispositivos será Manjaro y, por suerte para usuarios como yo a los que no nos gusta Phosh, el entorno gráfico, aplicaciones y escritorio en general será el de KDE. Hace unas horas, en el boletín mensual de marzo, la compañía ha informado también que pronto se podrá reservar el PinePhone Beta Edition, y estará disponible en dos versiones.

El dispositivo se llama PinePhone Beta Edition por el software, ya que el hardware está prácticamente completo y no varía nada con respecto a los Community Edition. Es Beta porque Manjaro está en fase beta, por lo que PINE64 vuelve a avisar de que son dispositivos para los que queramos trastear, pero no para los que esperen una experiencia de usuario perfecta o para usar un dispositivo del que depender.

El PinePhone Beta Edition empezará a enviarse a finales de abril

El teléfono estará disponible en dos versiones:

PinePhone Beta Edition, con 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento por 150$ (enlace).

PinePhone Beta Editioin Convergence Package, con 3GB de RAM, 32GB de almacenamiento y el dock USB por 200$ (enlace).

Otras cosas que menciona PINE64 en su boletín de marzo también están relacionadas con su teléfono, y es que trabajan en un teclado físico (que no debería estar en español si miramos lo que ha pasado en la PineTab) y un lector de huellas dactilares. Estos accesorios serán anunciados en el futuro y habrá que comprarlos por separado. En cuanto a otras novedades, destaca que el Pinebook Pro se podrá reservar este mes, pero cuidado: siendo ARM, hay algunas cosas que no tendremos disponibles, como, por ejemplo, que no podremos reproducir contenido DRM si no hacemos algún truco como instalar Widevine de Chrome OS o un Chromium especialmente diseñado para ello (y ya os digo que la calidad de reproducción no es buena, ni en el vídeo ni el audio).

Volviendo al teléfono, repetir lo que dice PINE64, que no es un dispositivo fiable y para todos los públicos, y recordar que en el precio no se incluye el IVA.