Hace una semana os hablábamos de PineLoader. Se trata de un software que permite hacer inicio dual, o más concretamente “multi-boot”, en terminales móviles basados en Linux. Este fin de semana hemos tenido dos noticias más al respecto: la primera nos hablaba de una nueva (futura) tablet que ejecutará sistema operativo Linux, llamada PineTab, y la segunda nos llegó en forma de vídeo demostrativo en el que podemos ver el software funcionando.

Como no podía ser de otra manera, o mejor dicho, ¿dónde mejor hacer la demostración que en un PinePhone? Danct12 fue quien publicó el vídeo en la red social Twitter. En él, en poco más de tres minutos, vemos un PinePhone iniciando con algo así como un GRUB en el que se muestran 4 sistemas operativos, entre los que primero elige y entra a postmarketOS y luego en Sailfish OS, funcionando ambos como cabría esperar y recordándonos un poco al dual/multi-boot que haríamos en cualquier PC con sistemas operativos de escritorio.

And here is #PineLoader in action on my @thepine64 #PinePhone!https://t.co/JaIeYto0D0

— Danct12 (@RealDanct12) May 17, 2020