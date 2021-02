A principios de febrero, nos hicimos eco de una noticia que daba un poco de miedo: los PinePhone Community Edition ya no se fabricarían más. En un principio, pensamos que algo iba mal, que podrían abandonar el proyecto, pero en su nota dijeron que no, que sólo era el principio y lo que pretendían era elegir un sistema operativo para que todos los PinePhone del futuro lo usaran por defecto. Ese momento ya ha llegado y ya tenemos un ganador.

En lo personal y por lo que he probado en la PineTab, no me sorprende que lo que han anunciado en esta nota de febrero es que el sistema operativo elegido sea Manjaro. Funciona muy bien y, de hecho y aunque esté parado en la tablet, fueron los primeros en conseguir muchos logros importantes, como buena aceleración por hardware o que las apps de escritorio encajaran a la perfección. Arch Linux también funciona muy bien, pero yo siempre había confiado en que Manjaro haría las cosas mejor. Y así ha sido, hasta el punto de haberse llevado el gato al agua.

PinePhone usará sólo un sistema operativo de ahora en adelante

Lo que más miedo me daba a mí era la interfaz. Se está trabajando mucho con Phosh, y no me gusta nada en absoluto. Puede quedar bien, y de hecho lo hace, cuando lo usamos junto al teclado o queremos conectarlo a un monitor externo, pero la experiencia táctil deja mucho que desear. Por ese motivo, mis apuestas preferidas eran Lomiri, de UBports, o Plasma Mobile, de KDE. A mí me gusta más Lomiri por los gestos y algunos otros detalles como el teclado, pero lo cierto es que sus apps no son las mejores, por lo que entiendo a PINE64 y su elección de haber elegido Manjaro + Plasma.

El resto de la información de la nota de febrero es menos interesante, por lo menos para un servidor, pero me gustaría saber si van a hacer lo mismo con la PineTab y si elegirán la misma combinación. La última imagen de Manjaro para la tablet de PINE64 se lanzó en octubre, y no ha avanzado mucho desde entonces. En cualquier caso, es otro tema y otro dispositivo, y me parece bien la decisión que ha tomado PINE64, más siendo usuario de Plasma en tres equipos.