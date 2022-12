Hace ya más de dos años que los early adopters nos hicimos con una tablet de PINE64 con la esperanza de tener una tablet algo usable que funcionara con Linux. En estos momentos, ese proyecto/versión está casi muerto, y más que lo estará después de que la compañía haya anunciado que pronto lanzará la PineTab2. Lo ha hecho en un boletín mensual que no siempre cubrimos, en parte porque pocas veces publican algo tan relevante como lo de esta nueva tablet.

Como poseedor de la PineTab 1, Early Adopter o como quiera que la vayan a llamar a partir de ahora, no puedo decir que esté encantado con esta noticia. No lo estoy porque la PineTab2 parece una tablet de verdad, lo que debería haber sido la primera y no lo fue. No lo estoy porque esta noticia lleva implícito que mi tablet va a dejar de recibir cariño. PINE64 explica lo de la primera versión resumiendo diciendo que la culpa fue de la pandemia (y del chachacha, ya de paso…), pero ahora ya están centrados en esta nueva versión que cambia hasta los materiales de fabricación.

Cómo es la PineTab2 (y comparación con la primera)

Carcasa de metal fácil de quitar para facilitar reparaciones. La de 2020 es de plástico.

SoC RK3566, que aseguran que es una gran opción para una tablet por su bajo consumo y baja temperatura. La de 2020 usa un Allwinner A64.

Dos puertos USB-C, uno con velocidad de USB 3.0 y el otro de 2.0, que también carga. Además, tiene una salida micro HDMI, tarjeta de MicroSD y un jack para auriculares. Muy parecido todo esto a la de 2020, pero ésta no tiene puertos USB-C.

Cámaras de 5MPx y 2MPx, que sin más información parece que no han cambiado.

Habrá dos versiones: una con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento y una con 4GB de RAM y 64GB. La de 2020 tenía sólo 64GB, y 2GB de RAM.

Precio: desconocido.

Pronto habrá algunas para desarrolladores.

PINE64 vuelve a avisar de que está todo en una fase muy temprana… y esta película ya la he visto.

Me mojo: ¿La recomiendo?

Lógicamente, aún no se sabe mucho de esta tablet porque es la primera vez que nos hablan de ella y nadie ha hecho ninguna demostración, pero yo sencillamente diría que hay que contenerse. ¿Tiene buena pinta? Sí, pero si algo hemos aprendido de la PineTab Early Adopter es que el software es casi más importante que el hardware.

Si usa Manjaro, que es lo que eligieron para el PinePhone, las veces que lo he probado me han dejado muy buen sabor de boca, pero también ha quedado claro que no hay nada que podamos etiquetar de «estable». Por lo tanto, lo mejor es esperar a un posible día/versión en el que tanto software como hardware se puedan usar de verdad.

Por otra parte, no han mencionado o no he visto yo nada sobre el WiFi, y no se puede descartar que la PineTab2 sea sólo compatible con la frecuencia de 2.4GHz. En la versión de 2020, el WiFi es muy lento, un dolor diría yo, y sería una gran decepción si finalmente no soporta la frecuencia de 5GHz, o por lo menos mejoraran mucho lo que hay en la PineTab Early Adopter.

Para quién va dirigida la PineTab2

Esto no lo dice PINE64, pero sí lo digo yo. La PineTab2 no será una tablet para el público general, ese que lo que quiere es usar algo para navegar, comunicarse con sus conocidos y jugar a los títulos móviles más populares. Como casi todo lo que fabrica esta compañía, el punto más exclusivo de la PineTab2 será que es hackeable, es decir, se le podrán instalar todo tipo de sistemas operativos de la comunidad y nosotros mismos podremos hacerle algunos cambios, pero no será algo que compita con las tablet Android o el iPad.

Aunque lo cierto es que PINE64 no tiene ese objetivo. En cuanto a tablets, parece que lo que busca es lanzar el equivalente a un portátil con Linux, pero en una tablet, algo que conseguirá si no se rinden. Y si no somos desarrolladores, (mucha) paciencia.