PINE64 deja de fabricar nuevos dispositivos Linux por la crisis de DRAM y eMMC

PINE64 ha puesto en pausa la producción de nuevos dispositivos Linux debido a la actual escasez de memoria DRAM y almacenamiento eMMC. La compañía, conocida por fabricar hardware abierto y equipos orientados específicamente al ecosistema Linux, reconoce que la situación del mercado de componentes hace inviable continuar fabricando determinados productos al ritmo habitual.

La decisión no supone el abandono de Linux por parte de PINE64 ni el fin del soporte para sus dispositivos actuales. El problema está relacionado con el precio y la disponibilidad de determinados componentes, especialmente DRAM y memoria eMMC, cuya demanda se ha disparado en el contexto del enorme crecimiento de la infraestructura necesaria para inteligencia artificial.

La escasez de DRAM y eMMC golpea a PINE64

El anuncio de PINE64 es bastante directo: por el momento no existen planes para continuar fabricando nuevos dispositivos Linux debido a la actual escasez de DRAM y eMMC. La compañía señala que la producción futura dependerá de cómo evolucionen los precios de estos componentes después de mediados de 2027.

El problema afecta especialmente a una empresa como PINE64, cuyo catálogo se basa en dispositivos relativamente pequeños y con márgenes mucho más reducidos que los de los grandes fabricantes de ordenadores y smartphones. Si el precio de componentes fundamentales aumenta considerablemente, trasladar ese incremento al consumidor puede hacer que sus productos pierdan parte de su atractivo.

La situación es además especialmente complicada porque la memoria necesaria para estos dispositivos compite con una demanda enorme procedente de centros de datos. La expansión de la inteligencia artificial está aumentando la necesidad de memoria a gran escala, ejerciendo presión sobre el suministro y los precios de diferentes tipos de memoria.

PineNote y PineTab2 todavía tienen existencias

La pausa de producción no significa que todos los dispositivos de PINE64 hayan desaparecido inmediatamente del mercado. La compañía calcula que las existencias actuales de algunos productos, entre ellos PineNote y PineTab2, deberían ser suficientes para aproximadamente tres meses.

El problema llegará después: una vez agotadas esas unidades, PINE64 no puede garantizar cuándo volverán a estar disponibles. La compañía tendrá que evaluar entonces si los precios de DRAM y eMMC permiten reanudar la fabricación sin que los costes hagan inviable el producto.

Esto convierte a las unidades actualmente disponibles en una especie de último stock de determinados dispositivos Linux de PINE64. No obstante, sería incorrecto interpretar el anuncio como una retirada definitiva: la compañía está dejando abierta la posibilidad de reanudar la producción si las condiciones del mercado mejoran.

No todos los productos de PINE64 están afectados

La situación no afecta por igual a todo el catálogo de PINE64. La compañía ha explicado que continuará fabricando productos como PineTime, PineVoice y Pinecil, ya que utilizan componentes diferentes y no dependen de la misma combinación de memoria y almacenamiento que está provocando los problemas actuales.

Esto significa que PINE64 no está cerrando su actividad de hardware. La pausa se concentra en determinados dispositivos Linux cuyo coste de fabricación se ha visto especialmente afectado por la situación del mercado de componentes.

De hecho, el proyecto PineTime Pro continúa avanzando. PINE64 afirma que el firmware de demostración ya permite utilizar diferentes componentes del dispositivo, entre ellos la pantalla táctil, el sensor de movimiento, GPS, botones, sensor de frecuencia cardíaca, cargador de batería, motor de vibración, micrófono y altavoz.

El futuro de los dispositivos Linux queda en el aire

PINE64 describe la situación actual de sus dispositivos Linux como complicada. La compañía necesita encontrar un equilibrio entre el coste de los componentes y el precio final que los usuarios están dispuestos a pagar, algo particularmente difícil cuando se trata de productos destinados a un mercado relativamente reducido.

El problema tampoco se limita exclusivamente a PINE64. La actual presión sobre la memoria es consecuencia de un mercado en el que los centros de datos destinados a inteligencia artificial están absorbiendo enormes cantidades de componentes. La expansión de estas infraestructuras está incrementando la demanda de memoria y reduciendo la disponibilidad de determinadas categorías para otros mercado.

Para un fabricante pequeño centrado en Linux y hardware abierto, competir por esos componentes frente a los grandes fabricantes de servidores, ordenadores y dispositivos electrónicos resulta especialmente complicado.

¿Y qué ocurre con el PinePhone?

El anuncio llega además en un momento delicado para la estrategia móvil de PINE64. La compañía ya había hablado anteriormente del futuro del PinePhone y de la posibilidad de desarrollar una nueva generación de hardware.

PINE64 ha señalado que un hipotético PinePhone 2 no está descartado, pero actualmente no existe un plan para producirlo. La compañía considera que desarrollar un nuevo teléfono supondría un riesgo financiero considerable y, además, no encuentra actualmente un sistema en chip que cumpla sus necesidades para un dispositivo de este tipo.

La situación resulta particularmente interesante porque el PinePhone original nació principalmente como una plataforma de desarrollo para impulsar el ecosistema móvil de Linux. Según PINE64, ese objetivo se ha cumplido en buena medida: actualmente existe una comunidad mucho más amplia trabajando para llevar Linux a teléfonos Android convencionales, que ofrecen un hardware considerablemente más potente y barato.

PINE64 no abandona Linux

Es importante distinguir entre una pausa en la fabricación y el abandono de la plataforma. PINE64 no ha anunciado que vaya a dejar de desarrollar o mantener software para sus dispositivos existentes. El problema afecta a la fabricación de nuevo hardware y está directamente relacionado con las condiciones del mercado de componentes.

De hecho, la filosofía de PINE64 continúa siendo especialmente relevante para el ecosistema Linux. Sus dispositivos han servido durante años como plataformas abiertas para desarrollar sistemas operativos, controladores, interfaces y aplicaciones que posteriormente pueden beneficiar a otros proyectos.

La propia comunidad sigue proporcionando soporte para los dispositivos existentes, por lo que el final de una determinada producción no implica necesariamente que el hardware vaya a quedar inutilizado o sin software.

La inteligencia artificial también afecta al hardware Linux alternativo

El caso de PINE64 muestra una consecuencia menos evidente del actual auge de la inteligencia artificial. La presión que ejercen los centros de datos no se limita a las GPU utilizadas para entrenar y ejecutar modelos. La enorme cantidad de servidores que se están construyendo también requiere cantidades masivas de memoria y almacenamiento.

Cuando esos componentes escasean o aumentan de precio, los efectos terminan alcanzando mercados mucho más pequeños. En este caso, un fabricante especializado en dispositivos Linux puede verse obligado a detener la producción porque no puede asumir unos costes que los grandes fabricantes tienen mucha más capacidad para absorber.

La situación resulta paradójica: mientras la industria tecnológica invierte cantidades enormes en acelerar Linux dentro de los centros de datos y en infraestructura de inteligencia artificial, un pequeño fabricante dedicado a ofrecer hardware abierto y Linux a los usuarios finales tiene que frenar su producción precisamente por la presión que ese mismo mercado está ejerciendo sobre los componentes.

El futuro de PINE64 dependerá del mercado de memoria

PINE64 mantendrá por ahora sus productos afectados hasta agotar las unidades disponibles, pero no puede garantizar cuándo volverá a fabricar nuevos dispositivos. La compañía espera a que la situación de DRAM y eMMC mejore y, especialmente, a que los precios vuelvan a niveles que permitan continuar ofreciendo sus productos sin disparar el coste para el usuario.

Por tanto, no estamos ante un adiós de PINE64 al hardware Linux. Se trata de una pausa forzada por una combinación de escasez de componentes, aumento de costes y una competencia extraordinaria por la memoria utilizada en las infraestructuras de inteligencia artificial.

Para el ecosistema Linux, la noticia supone un golpe importante porque PINE64 ha sido durante años uno de los fabricantes que más ha apostado por ofrecer hardware abierto y dispositivos diseñados pensando específicamente en este sistema operativo. El proyecto continuará trabajando en productos que no están afectados por la escasez actual, pero el futuro de buena parte de su catálogo Linux dependerá de cómo evolucione el mercado de memoria durante los próximos meses.