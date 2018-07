Pillars of Eternity II: Deadfire anuncia Beast of Winter también para Linux

Pillars of Eternity II: Deadfire es un título que seguro que ya conocerás por su gran éxito. Pues si eres un fan de este título de videojuego, tenemos buenas noticias para ti, ya que han anunciado que la expansión o DLC llamado Beast of Winter estará disponible también para sistemas operativos GNU/Linux, además de para Microsoft Windows y Apple macOS, por lo que podremos disfrutarlo en nuestra distro favorita.

El estudio de desarrollo independiente Obsidian Entertainment lo ha anunciado así, una expansión DLC para Pillars of Eternity II que vendrá en la segunda parte del mes de agosto, es decir, en unas semanas ya podrás pasar el calor veraniego jugando a este impresionante título. Y como en todas las expansiones de los videojuegos, encontrarás más diversión, mejoras y nuevo contenido como es habitual… Pero no es lo único que vendrá para este título de rol, como te vamos a comentar.

Además, Obsidian también está preparando una buena actualización con su parche 2.0 que vendrá para este título y mejorará a lo que ya tenemos en Pillars of Eternity II: Deadfire, junto con el DLC gratuito, así como un nuevo paquete denominado Deck of Many Things Pack. Todo ello disponible como he dicho en la segunda mitad del mes de agosto. Lo que significa tres novedades importantes disponibles para ti.

Por el momento, si aún no conoces Pillars of Eternity II: Deadfire, puedes mirar más información en la página de Steam, GOG y Humble Store donde se encuentra disponible para las diferentes plataformas. Si te decides a comprar este fantástico título de rol, debes saber que te saldrá por unos 49€ aproximadamente. Si te fijas en los vídeos y trailes que existen en estas tiendas, verás que pinta muy bien y aún más si se espera este importante repertorio de mejoras en poco tiempo.