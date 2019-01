Pillars of Eternity II con novedades en su Beta

Los desarrolladores Obsidian Entertainment tiene una buena actualización para el videojuego Pillars of Eternity II: Deadfire. El título ya habla por sí solo si has seguido esta saga desde los primeros lanzamientos sabrás que lo que vas a encontrar es un título de mucha calidad y que tiene muy buenas críticas entre los que lo han probado. Ahora se ha abierto un nuevo Beta con novedades, entre las que destaca un nuevo modo basado en turnos, pero no es un modo forzado, sino una opción que puedes elegir o no…

Tal vez no a todo el mundo le gusten los videojuegos basados en turnos, a mi particularmente no me gustan, cuando juego por ejemplo a un videojuego de estrategia perfiero que sea en tiempo real y no por turnos, pero eso no quiere decir que sea la regla general, y sé que hay muchos usuarios que buscan títulos por turnos porque les parecen más atractivos, de hecho en LxA hemos analizado muchos de ellos. Así que si eras fan de Pillars of Eternity y además te gusta el modo por turnos, estás de enhorabuena.

Ahora este RPG tiene modo por turnos y los graicos y lo que se puede apreciar del Beta pinta bastante bien. En YouTube puedes encontrar trailers y vídeos acerca de este título, si quieres conocer más. Además del modo, también se han corregido algunos bugs que había anteriormente y se han actualizado algunos efectos visuales, y posiblemente vengan más mejoras antes del lanzamiento final.

Si busas el beta para Linux, desgraciadamente no está disponible por el momento en GOG, la tienda solo ofrece la versión para Windows y quizás no se molesten en portar el Beta a Linux, sino que simplemente lo traigan en su versión final. Si estás interesado, te animo a visitar las tiendas más famosas de videojuegos como la de Valve, Steam y también Humble Store, y GOG .