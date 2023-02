En cuanto a juegos, gran parte del pastel se lo reparten las consolas y los ordenadores con Windows. Por lo que yo sé, los verdaderos gamers prefieren jugar en un PC, con un teclado mecánico y con ratones repletos de funciones para poder hacer combos y macros para mejorar su eficiencia. No es que los de las consolas no sean gamers de verdad, pero en ellas también jugamos los jugadores ocasionales. En cuanto a Linux, nos quedamos con una cuota de mercado mínima, y ni la Steam Deck ni el recién presentado PikaOS cambiarán eso.

Meses antes del lanzamiento de la consola de Valve, el tanto por cien de jugadores de Linux estuvo por el 1%. Que fuera a llegar algo así nos animó a jugar un poco más, pero para muchos títulos tenemos que tirar de software como Steam. La verdad es que en Linux se puede jugar a mucho, pero lo más complicado es llegar al punto de iniciar la partida. Por ese motivo se creó Gamebuntu, y por el mismo motivo ha nacido el PikaOS que, en español, tiene un nombre que le viene que ni pintado (picaos en imperativo o de picaDos).

PikaOS está basado en Ubuntu/GNOME

PikaOS está basado en Ubuntu y usa GNOME, pero no tiene una interfaz como la versión principal de Ubuntu. El GNOME que usa es mucho más cercano al GNOME puro, y, por ejemplo, el dock está abajo y oculto por defecto. Tiene sus características, pero su desarrollador ha querido dejar claros varios puntos que se ven nada más iniciar la imagen ISO en modo Live:

No es un sabor de Ubuntu; sólo se basa en él.

Está siendo desarrollado como un hobby, harán las cosas lo mejor que puedan, pero el soporte no está garantizado.

Recibirá parches exactamente iguales que los de Nobara, pero no son una parte directa de él. Por lo tanto, las dudas no deben hacerse en las comunidades de Nobara.

El instalador puede congelarse 5-10min después de la pantalla de particiones, momento en el que hay que tener paciencia y esperar a que vuelva a mover. Lo contrario hará que el sistema se corrompa.

Recomiendan usar nala en vez de apt, ya que consideran que es más rápido.

Los drivers que se descargan localmente no están directamente relacionados con los fabricantes.

Si hay que reiniciar la sesión, tanto usuario como contraseña son pikaos.

Características

Además de la base Ubuntu, PikaOS tiene contenedores con sub-sistemas de Arch Linux, Fedora y Alpine, lo que recuerda un poco a BlendOS, sistema que permite instalar aplicaciones de diferentes distribuciones. PikaOS promete tras la instalación de cero:

Está preparado para poder jugar tras la instalación.

Drivers incluidos, para lo que tiene añadida una lista de repositorios.

Rendimiento excelente, algo posible gracias a los drivers actualizados y un kernel modificado.

Buena compatibilidad, ya que la base es Ubuntu y se incluyen parches personalizados de PikaOS.

Software de código abierto, y las contribuciones son bienvenidas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado de BlendOS, y fijándonos en las páginas web, que tienen el mismo diseño, eché un vistazo por las redes sociales de Rudra Saraswat para ver si se hacía eco de la noticia, lo que significaría que está detrás, y no he encontrado nada. En teoría no lo está, pero no me sorprendería que pronto se confirmara que tiene algo que ver.

En el apartado del software recomendado (Recommended Additions si no lo hemos traducido) encontraremos un enlace al metapaquete PikaOS Game Utilities, desde donde podremos instalar Steam, Lutris, ScummVM, WINE, Winetricks y todo lo necesario para jugar.

PikaOS usa Calamares

El instalador que usa PikaOS es Calamares, lo que creo que no seremos pocos los que pensemos que es un acierto. Algunas cosas, de hecho lo más importante, no funciona en una máquina virtual, que es en donde yo le he echado un vistazo, pero Calamares permite la instalación en un USB de manera sencilla, por lo que se puede instalar en un pendrive para poder jugar y así no tocar el sistema operativo que tiene instalado nuestro equipo.

Huelga decir que si estamos pensando en instalar un sistema operativo en un pendrive y queremos que el rendimiento sea bueno, merece la pena usar uno con una marca conocida y que en sus especificaciones diga que es USB 3.2. El rendimiento se nota. Claro está, para el mejor rendimiento debería usarse un disco duro y SSD, a poder ser.

Se elija lo que se elija, y se esté en el sistema Linux que se esté, parece que hay un intento tímido y generalizado de hacer que los juegos lleguen a más gamers en Linux. Sobre la noticia de que los superamos en tanto por cien, bueno, quizá la demos en una época en la que los juegos se disfruten con alguna especia de implante cerebral.

Enlace a la página web oficial del proyecto.