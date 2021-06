Existen multitud de emuladores para Linux y Raspberry Pi, como sabrás, y con los que poder recuperar títulos retro de esas ROMs de videojuegos que jamás pasan de moda. Pero si te encantan los clásicos, también deberías conocer la plataforma Piepacker. Se trata de un servicio online de streaming para juegos que se ejecutarán desde la nube para que puedas jugar con quien quieras, como NVIDIA GeForce Now o como Google Stadia, y similares, pero dedicado a los retro…

Además, la novedad es que Piepacker está ahora disponible como un servicio Beta abierto y es gratuito por ahora para todos. Permite jugar ya a más de 60 videojuegos retro (plataformas, pinball, lucha, deportes,…) que tiene en su catálogo que se va expandiendo con frecuencia, aunque solo funciona con navegadores basados en Chromium por el momento (con el tiempo soportará también Firefox).

Además de divertirte con todos esos videojuegos retro de forma fluida, Piepacker también te permite disponer de un chat de voz y vídeo, con soporte para mandos controladores modernos. Así podrás jugar con tus mandos favoritos y comunicarte con otros compañeros de juego simultáneamente.

Evidentemente, aún no es perfecto. Ten en cuenta que es una versión Beta del servicio. Pero para ser gratuito no se le pueden poner demasiadas pegas. Poco a poco irán mejorando el soporte para navegadores web y también algunos detalles de la interfaz que aún se nota que deben pulir. Pero, a parte de esos detalles, funciona muy bien y no hay problemas evidentes.

Para poder acceder y comenzar a disfrutar desde ya de todos los juegos retro, tan solo tienes que entrar en la web oficial de Piepacker, registrarte desde este enlace con tu correo electrónico y contraseña, y una vez confirmada, podrás abrir sesión y empezar a disfrutar de todas sus ventajas…

Más información de Piepacker – Web Oficial