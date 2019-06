Piden expulsar a Google de la marcha del Orgullo gay en San Francisco. Lo llamativo es que quienes lo piden son empleados de la empresa. 129 empleados firmaron la carta y la enviaron a los organizadores.

En la misma, se pide que se impida a Google la participación en el desfile y se borre su nombre de la lista de patrocinadores corporativos de la edición 2019.



¿Por qué piden expulsar a Google de la marcha del orgullo gay?

Para los empleados, el compromiso de la empresa con los colectivos LGBTQ+ es solo un ejercicio de relaciones públicas y que en la práctica no toma ninguna acción real cuando esas personas son objeto de expresiones de odio y acoso en las plataformas de Google.

Hacemos esta petición después de analizar seriamente las alternativas. Hemos pasado incontables horas abogando para que nuestra compañía mejore las políticas y prácticas relacionadas con el tratamiento de las personas LGBTQ+, la representación de las personas LGBTQ+, y el acoso y el discurso de odio dirigido a las personas LGBTQ+, en YouTube y otros productos de Google. Cada vez que presionamos por un cambio, sólo se nos dice que la empresa “examinará detenidamente estas políticas”. Pero nunca se comprometen a mejorar, y cuando preguntamos cuándo se harán estas mejoras, siempre se nos dice que seamos pacientes.

El detonante

En la carta no se hace referencia a un hecho en particular, aunque medios periodísticos especulan que el detonante fue lo que pasó con el Youtuber Carlos Maza.

Nota: En la primera versión publicada del artículo se aludía a Carlos Maza como un político del partido español Vox. No sé por qué hice esa asociación. Tal vez porque hubo algún incidente con ese partido y Youtube. Como bien hicieron notar en Menéame, Carlos Maza es un Youtuber estadounidense. Por lo menos no me equivoqué en lo de que sufrió acoso por su condición sexual. Mi disculpas a los lectores.

Los firmantes no descartan represalias por parte de la empresa, Google les informó que al enviarla violaban la política de comunicación de Google.

En la carta hacen un pedido a los organizadores:

Creemos que no nos queda más remedio que pedirles que rechacen el hecho de que Google no actúe en apoyo de nuestra comunidad revocando su patrocinio y excluyendo a Google de la representación oficial en el desfile del Orgullo. Si otra plataforma oficial, YouTube, permite el abuso, el odio y la discriminación contra las personas LGBTQ+, La organización no debe proporcionar a la compañía una plataforma que la presente como un apoyo para esas mismas personas. En el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, en una celebración del Orgullo cuyo lema es “Generaciones de Resistencia”, les pedimos que se unan a nosotros para resistir la opresión LGBTQ+ en Internet, y la subyugación de nuestro derecho a la igualdad en favor de los resultados económicos de las empresas. La primera marcha del orgullo fue una protesta, así que ahora esta de debe ser una.

La respuesta de los organizadores

Sin embargo, la petición no tuvo éxito. Google va a estar en la marcha de mañana. La respuesta oficial de los organizadores fue: