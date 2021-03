Piden adaptar Debian para usar la implementación de Rust de coreutils

Sylvestre Ledru (un desarrollador conocido por su trabajo en la construcción de Debian GNU/Linux usando el compilador Clang) dio a conocer recientemente el informe sobre un experimento exitoso con un conjunto alternativo de utilidades, coreutils, reescrito en Rust.

Para quienes desconocen de Coreutils, deben saber que este incluye utilidades como sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln y ls. Sylvestre Ledru menciona que para la primera etapa de integración en Debian de la versión coreutils en Rust, se establecieron los siguientes objetivos:

Y con ello después de crear más de 100 parches para Rust/coreutils, todos los objetivos previstos se lograron con éxito. Actualmente el trabajo en curso destaca la implementación de utilidades y opciones faltantes, mejorando la calidad y consistencia del código, desarrollando la suite de pruebas, arreglando fallas que ocurren cuando se ejecuta la suite de pruebas GNU Coreutils (141 de 613 pruebas se están ejecutando exitosamente hasta ahora).

Además, menciona que al crear el paquete rust-coreutils, se decidió no reemplazar el paquete coreutils, sino permitir que se ejecutaran en paralelo. Las versiones Rust de las utilidades se instalan en /usr/lib/cargo/bin/ y se activan agregando este directorio a la variable de entorno PATH. La creación del paquete rust-coreutils dificultó la descarga de todas las dependencias de compilación en el repositorio, incluido Rust y varios paquetes de cajas pequeñas.

Comencé a contribuir a las Coreutils alternativas desarrolladas en Rust . El proyecto tiene como objetivo proponer un reemplazo directo de GNU Coreutils basado en C , y quería evaluar si esto podría usarse para ejecutar Debian normal. Similar a lo que hice con clang.debian.net hace unos años (reconstruyendo el archivo Debian usando clang en lugar de gcc).

Espero que la mayoría de los lectores sepan qué es Coreutils. Es un conjunto de programas que realizan operaciones simples (copiar / mover archivo, cambiar permisos / propiedad, etc.). Incluso si algunos comandos son de los años 70, están en la base de Linux, Unix y macOS. Si bien se pueden encontrar diferentes implementaciones, están tratando de seguir siendo compatibles en términos de argumentos, opciones, etc. ¡Esta implementación de Coreutils no es diferente!